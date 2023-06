Afrique: Yaoundé accueillera l'année prochaine le Salon Sous Régional de l'Architecture

L'organisation de la première édition du Salon sous régional de l'architecture, du bâtiment et des travaux publics (Sarbat), du 25 au 29 juillet 2024 au Cameroun, a été officialisée récemment au cours d'un dîner de presse qui a réuni les présidents des Ordres nationaux des architectes des pays membres de l'Afrique centrale. Le Congo y a été représenté par le président de l'Ordre des architectes du Congo (OAC), Antoine Beli Bokolojoué.

Le Sarbat sera organisé par l'Ordre national des architectes du Cameroun (Onac) sur thème « Architecture, investissement, partenariat et compétitivité pour des projet durables ». La présentation de cette grand-messe de l'architecture et de l'urbanisme qui vise, entre autres, à promouvoir la filière du bâtiment, renforcer les mécanismes d'infrastructures dans la sous-région, s'est faite lors du diner de presse de Yaoundé.

Il s'agit d'une rencontre ouverte à tous les professionnels du secteur du bâtiment et travaux publics. On estime à 25 000, le nombre de visiteurs attendus. Parmi les activités programmées, il y a des conférences-débats pour plus de deux cents rencontres B to B envisagées et environ quatre cents experts autour de plusieurs autres centres d'intérêt.

Le président de l'OAC, président en exercice de la Conférence des présidents des ordres des architectes d'Afrique centrale (Cporaac), Antoine Beli Bokolojoué, a évoqué les avantages que le Sarbat pourra produire. « Les retombées, c'est d'abord améliorer le cadre de vie de nos concitoyens dans la sous-région. Il s'agit aussi de valoriser le Cameroun, mais également de faire de telle sorte que ce qui est produit chez nous soit d'abord consommé par nous-mêmes, parce que nous ne pouvons aujourd'hui faire des prescriptions dont les matériaux ne se trouvent pas dans la sous-région.

C'est d'abord une plus-value pour nos producteurs en matériaux de construction, ensuite cela crée un grand marché commun au niveau de nos producteurs », a-t-il souligné, demandant aux autorités de la République du Cameroun d'accompagner l'Onac dans cette volonté d'organiser ce salon sous régional.

Hôte de ce futur rendez-vous, le président de l'Onac, Louis Désiré Côme Owono, lui aussi, a invité les autorités de son pays à apporter une assistance multiforme pour la réussite du salon. « En Afrique centrale, nous n'avons pas encore une pareille exposition, c'est la première. Nous appelons les pouvoirs publics à mettre la main à la pâte pour qu'il y ait un site d'exposition et à faire appel, comme ils le font maintenant, aux grandes industries qui sont cachées de venir exposer », a-t-il exhorté.

Président de l'Ordre des architectes du Gabon, Erichk Mauro est revenu sur le bienfondé de la création du Sarbat qui est un plus pour les professionnels du secteur du bâtiment et travaux publics.

« N'importe quelle population aura tout de suite, au niveau de la sous-région, des usines. Nous aurons plus d'usines, plus d'industries, pour sécuriser facilement la qualité de notre habitat, de nos bâtiments. C'est ce mouvement que nous voulons créer, nous savons que c'est du rôle des architectes et des urbanistes de le créer. Nous sommes contents qu'au mois de juillet, nous puissions le faire débuter à Yaoundé, au Cameroun », a-t-il expliqué.

Notons que le président de l'OAC a, par ailleurs, participé aux rencontres architecturales Afro-Méditerranée sur l'architecture de Tunis, en Tunisie. Placées sur le thème « De l'architecture 4.0 », ces assises ont connu la participation des pays de la Méditerranée, à savoir la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France ainsi que la Lybie, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc et des représentants de l'Union arabe des architectes.

La Fédération des architectes francophone d'Afrique y a été également représentée, sans oublier le président de l'Union internationale des architectes et celui des architectes d'Afrique. Ainsi, plusieurs panels ont été développés par des éminents conférenciers venus de France, d'Espagne, d'Algérie et d'Amérique du Sud.