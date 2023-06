Afrique: Conte - Le Festival « Retour au Mbongui » a ouvert ses portes

La 23e édition du festival de conte et des arts de l'oralité, « Retour au mbongui », a été lancée le 5 juin à la Voûte des artistes, place de la gare ferroviaire de Pointe-Noire, en présence d'Yvon Claise Baboutana, conseiller socioculturel du préfet; de Chancy Mikia, directrice départementale par intérim des Arts et Lettres; et d'Alphonse Chardin N'kala, directeur départemental du Livre et de la Lecture publique.

En présentant le festival, Jorus Mabiala, son directeur, a dit que cette édition fera la part belle à l'oralité et aux traditions à travers les différentes activités prévues comme les conférences, la prestation des ensembles traditionnels, sans oublier les animations diverses qui vont agrémenter les soirées jusqu'au 15 juin, avec des artistes locaux et étrangers.

Jorus Mabiala, actuellement installé à Marseille, a animé au Centre des ressources de conte et des arts de l'oralité, à Côte matève, peu après l'ouverture, une conférence sur l'état des lieux du Congo en Afrique, suivie de l'apéro conte en soirée.

Une balade contée a été servie au public, avant la conférence-atelier. Le deuxième jour du festival, a eu lieu un atelier transmission sur le thème « Contes de chez nous ». Une projection d'images sur "l'oralité congolaise" a eu lieu chez Mbani.

Le festival international de l'oralité sous l'arbre à palabre, «Retour au mbongui », est un événement de conte. Le conte comme outil pédagogique et d'animation est utilisé par la compagnie Africa Graffitis pour la prise en charge psychologique des orphelins et autres enfants vulnérables (OEV), victimes de violences de toutes sortes et du VIH /sida.

En effet, de plus en plus, les violences en milieu scolaire deviennent légion et s'internationalisent. La nécessité de mener des actions concertées en vue d'y trouver des palliatifs par un encadrement et un accompagnement des jeunes, tout en garantissant leur épanouissement, est une des préoccupations des organisateurs du festival.

La culture, instrument par excellence de transmission des connaissances, avec sa variante le conte, est plus que nécessaire pour atteindre cet objectif. Ainsi, le dialogue franc et sincère entre enfants et parents, enseignants et élèves, acteurs et spectateurs, devient donc impérieux.

Signalons que le festival "Retour au mbongui" permet de promouvoir l'inter culturalité avec la participation des conteurs de plusieurs horizons. Cet échange a pour toile de fond : soutenir ensemble, psychologiquement, socialement et académiquement, les OEV, préparer les jeunes à leur vie de citoyens en les formant à la gestion de l'environnement, à la prise en charge individuelle pour le développement intellectuel.