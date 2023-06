Algérie: Feuilles de routes du SSN - Raccourcir les délais d'exécution

ALGER — La ministre de la Numérisation et des Statistiques, Meriem Ben Mouloud, a demandé, mardi à Alger, aux membres des commissions chargées, au niveau du Conseil national de la statistique (CNS), d'élaborer les feuilles de routes de la stratégie nationale de développement des statistiques, de raccourcir les délais d'exécution des actions importantes pour l'amélioration du Système statistique national (SSN).

S'exprimant lors d'un point de presse organisé en marge de la tenue de la deuxième session extraordinaire du CNS, Mme Ben Mouloud, aussi présidente de ce Conseil, a indiqué qu'après avoir suivi la présentation des feuilles de routes établies par les trois commissions: celle en charge de la stratégie nationale des statistiques, celle des données statistiques économiques et celle qui s'occupe des données statistiques sociales, elle a "demandé à leurs responsables de raccourcir les délais d'exécution de certaines actions importantes pour l'amélioration du SSN".

La ministre s'attend à "avoir des résultats d'ici au moins le mois de septembre 2023, surtout pour la stratégie nationale des statistiques", a-t-elle précisé.

Elle a également fait état de la présentation des résultats des travaux menés par les groupes installés pour la mise à jour de l'année de base du produit intérieur brut (PIB), ainsi qu'à l'intégration de l'"économie non observée" dans l'élaboration des comptes économiques.

Les membres du CNS se sont, en outre, penchés sur les canevas élaborés et envoyés à tous les secteurs "pour enrichissement et validation de la donnée statistique produite et surtout des besoins des secteurs en matière de statistiques", a-t-elle ajouté, expliquant que ces canevas "vont être la base de la conception des fonctionnalités de la plateforme de statistiques dynamiques et pour la récolte de l'information, du niveau local au niveau central".

La ministre a rappelé que son département est "technique et transversal", ce qui lui demande de travailler en collaboration avec tous les secteurs, sachant que les membres des commissions et des groupes sont des cadres représentants les département ministériel.

Mme. Ben Mouloud a indiqué, également, lors de son allocution d'ouverture, que la tenue de cette deuxième session extraordinaire du CNS s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par son département "afin d'activer et de dynamiser cette instance pour lui permettre d'en faire un cadre efficace de concertation et de coordination entre les différents secteurs et acteurs du SSN".

Elle a tenu à souligner que le gouvernement accordait "une place particulière" au développement et au renforcement du SSN "comme moyen efficace et effectif d'élaboration, de suivi et d'évaluation des politiques publiques économiques et sociales, tout en veillant à la prise en compte des technologies numériques dans les filières statistiques".

Elle a rappelé, à ce titre, les nombreux dossiers liés au domaine de la statistique, sur lesquels travaille actuellement son département, à l'instar de développer une plateforme numérique dynamique pour les statistiques et la mise à jour de l'année de référence du PIB.

Il s'agit également de l'intégration du "secteur invisible" dans l'élaboration des comptes économiques, de la création d'un numéro d'identification commun des entreprises, la réparation d'une évaluation précise et complète du système statistique du secteur agricole, la préparation et le développement d'une stratégie nationale pour le développement des statistiques comme vision à long terme, ou encore la modernisation du cadre institutionnel et juridique du SNS, a-t-elle ajouté.