Algérie: Handi-basket/Mondial - La sélection algérienne (dames) faire mieux que le 1er Mondial

ALGER — La sélection algérienne féminine de handi-basket prendra part pour la seconde fois de son histoire aux Championnats du monde IWBF-2023 (messieurs et dames) prévus du 9 au 20 juin à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, en sa qualité de championne d'Afrique en titre, avec comme objectif d'améliorer son classement après la 12e place réalisée lors du mondial 2018.

Faisant face à un manque flagrant d'expérience et une préparation moyenne, l'équipe algérienne ira à cette 8eme édition du mondial de Handibasket "en mode" apprentissage dans un groupe (A) très difficile : elle aura comme adversaires les Pays-Bas (champions en titre), l'Allemagne (médaillée de bronze du dernier mondial), les USA (6es), le Japon (un habitué de la compétition) et la Thaïlande (1re participation).

Le groupe (A) est en fait composé de sélections classées toutes dans le "Top 10" du dernier mondial, à savoir l'Angleterre (2e), la Chine (4e), Canada (5e), l'Espagne (7e), l'Australie (9e) et le Brésil (10e), L'équipe nationale débutera la compétition le 10 juin contre le Japon, avant d'en découdre, tour à tour, avec les Etats-Unis (11 juin), l'Allemagne (12), les Pays-Bas (13), pour ensuite clore le 1er tour contre la Thaïlande, le 16 juin.

"On va se présenter à notre second mondial (mon premier autant qu'entraineur) et affronter des équipes supérieures à nous sur tous les plans et on sera très amoindris sur le volet technique et de la préparation. A cela, il y a le fait qu'on va jouer contre des équipes dotées d'un matériel spécifique (fauteuils) très performants et qui est derrière les bonnes performances des athlètes et des équipes", a indiqué l'entraineur national, Ahmed Taguiche.

Et d'ajouter : "Certes, on sera pénalisé sur ces volets, mais on jouera sans complexe et essayer de présenter un bon visage".

Pour préparer le mondial de Dubaï-2023, les filles algériennes avait entamé le travail en janvier dernier, avec des stages périodiques et un roulement d'effectif pour en sélectionner les 12 qui joueront le mondial selon des critères bien définis (classification internationale, les points selon le handicape..etc). Et à partir de ces importants paramètres, l'équipe s'est constituée et a entamé une préparation spécifique.

« On a entamé notre préparation en janvier, après la décision de reporter les Mondiaux pour l'année 2023. A partir de là, on s'est contenté de regroupements locaux, et sans plus. On devait jouer des matchs d'application contre la France à l'époque de l'ex-bureau fédéral, pour mieux s'aguerrir, mais cela n'a pu être concrétisé et a pénalisé le groupe qui va au mondial en manque de compétition, si on ne tient compte que des matchs de championnats", a expliqué le coach, annonçant qu'il pourra jouer à Dubaï un ou deux matchs contre l'Espagne, puisque l'équipe algérienne est sur place depuis hier lundi.

Réussir un mondial honorable

En dépit de ces aléas (manque de matchs amicaux, problème de fauteuils de compétition), l'entraîneur et ses athlètes restent animés par le désir de disputer "un honorable tournoi". "Dans notre groupe, quatre équipe sont intouchables, à l'exception de la Thaïlande qui sera à son premier mondial.

A partir de là, nous misons sur notre confrontation avec cette dernière qu'on ne connait pas, pour réussir notre première victoire dans un mondial et qui sera un exploit pour nos filles", a espéré Ahmed Taguiche.

Pour ce faire, le groupe conduit par la capitaine et expérimentée Djamila Khemgani compte jouer sans complexe, même si l'équipe est formée aussi de nouvelles figures qui effectueront leur baptême du feu à l'occasion du mondial émirati.

"Je pense qu'on est déjà dans la compétition et on s'est préparé pour ce rendez-vous, avec les moyens du bord. On ne partira pas en victimes et toutes les joueuses sont animées d'une volonté de faire bonne figure et laisser une bonne impression. On représentera non seulement l'Algérie, mais aussi le monde arabe et l'Afrique et on espère être de dignes ambassadrices", a indiqué la joueuse Mehimda Nebia.

Aux Championnats du monde de Dubaï-2023, les quatre premières sélections des deux groupes (A et B) à l'issue du premier tour passeront aux quarts de finale, alors que les deux dernières joueront les matchs de classement de la 9e à la 12e place.

Les 12 joueuses qui représenteront l'Algérie à Dubaï:

Mehimda Nebia, Ghoul Yamina, Khaled Fatima, Ihamouchen Warda, Bouzidi Fatima, Khemgani Djamila, Abdeldjawad Naima, Semati Dahbia, Zairi Kheira, Khedir Naoual, Abdelali Samiha, Foulani Menouba.

Staffs: Taguiche Ahmed (entraineur), Houri Youcef (adjoint), Cherifi Nabila (Docteur), Benaamara Ahlem (Kinésithérapeute), Bella Abdelaziz (garde matériel).