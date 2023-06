Algérie: Les efforts du pays pour renforcer le rôle de la femme dans la consécration de la paix et de la sécurité soulignés

ALGER — Les efforts de l'Algérie pour le renforcement du rôle de la femme en matière de consécration de la paix et de la sécurité ont été soulignés lors des travaux des réunions du Réseau des points focaux pour les femmes, la paix et la sécurité, lancés lundi à Washington, a indiqué mardi un communiqué du Conseil de la nation.

Lors de sa participation à ces réunions, la représentante du Conseil de la nation, la sénatrice Nouara Saadia Djaafar, également membre du Réseau des femmes parlementaires et de la Coalition des femmes parlementaires arabes contre les violences faites aux femmes, a indiqué que l'Algérie "est pleinement engagée quant aux questions de sécurité et de paix et accorde un intérêt particulier à la condition de la femme", ajoutant que l'Etat algérien "a oeuvré à renforcer le rôle de la femme dans la réalisation de la paix et de la sécurité".

Le système juridique et législatif algérien connait "une grande évolution" en la matière, a-t-elle ajouté rappelant l'élaboration "d'objectifs d'une stratégie globale intersectorielle et durable portant création d'une base de données pour le contrôle et l'évaluation de la participation de la femme et des filles à la vie publique et politique, la garantie de l'égalité dans les postes de décisions et les responsabilités civiles, judiciaires et militaires de haut niveau, ainsi que l'implication de la femme dans la stratégie nationale de lutte contre la violence et l'extrémisme et la garantie de lois protégeant les femmes et les filles de toute forme de violence, notamment la violence sexuelle dont elles pourraient être victimes en temps de crise, outre l'appel à de lourdes peines contre les auteurs de ces crimes".

L'ordre du jour de la 1e journée de ces réunions prévoit l'organisation d'une séance de travail et d'un débat au siège du Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères sur les moyens de renforcer l'action commune pour réaliser la paix et la sécurité internationales, suivie d'un atelier de travail à l'Institut des Etats Unis pour la paix sur les moyens d'opérer le changement par le biais des différents partenaires de la société civile.

Une séance de travail est également prévue au Capitol (siège du Congrès américain) réunissant des femmes leaders participant avec les membres du Congrès américain.

Le Réseau des points focaux pour les femmes, la paix et la sécurité regroupe les membres de l'ONU et des organisations régionales, dont des pays africains et arabes, outre l'Union africaine (UA) avec pour but aider les pays à améliorer et à renforcer l'application de l'Agenda pour la femme, la paix et la sécurité lors des processus de prise de décisions.

L'instance de l'ONU pour la femme fait office de Secrétariat du réseau. Une coordonnatrice a été désignée à la tête du Secrétariat.