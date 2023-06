Maroc: Fábio Albergaria de Queiroz - Le Maroc, un pays stratégique pour le Brésil

Le Maroc est un pays stratégique pour le Brésil, en particulier pour le renforcement de la sécurité alimentaire et la promotion de la paix dans l'espace atlantique, a indiqué le professeur universitaire, Fábio Albergaria de Queiroz.

Dans une déclaration à la MAP, en marge de la signature jeudi d'un mémorandum d'entente entre le Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur (CREMS) et l'Ecole supérieure de défense (ESD) du Brésil, où il est professeur, Queiroz a souligné que "le Maroc est le pays le plus occidental de sa zone géographique.

S'il est d'une grande importance, c'est pour sa position de carrefour entre l'Afrique sub-saharienne, le Monde arabe, l'Europe et la Méditerranée", précisant que le Royaume est également "stratégique parce qu'il représente la plus grande côte atlantique de la région, ce qui nous confère une identité commune".

La signature de ce mémorandum d'entente, a-t-il poursuivi, s'inscrit justement dans le renforcement de ce rapprochement entre deux pays influents de leurs régions respectives, notant que "nous sommes chacun dans notre espace, le Brésil en Amérique du Sud et le Maroc en Afrique, des pays qui ont la plus longue côte atlantique, donc il est naturel de se rapprocher et c'est un intérêt commun que l'Atlantique soit une zone de paix et de coopération". "Il y a deux pays en développement qui sont leaders dans leurs régions respectives.

Il était donc très naturel qu'il y a eu ce rapprochement et si nous lisons nos principaux documents de la politique de défense nationale (...) la côte ouest de l'Afrique est une zone d'intérêt pour le Brésil", a-t-il expliqué. Et de préciser que "nous croyons au Maroc. L'idée est que dans un avenir très proche, nous aurons plusieurs événements promouvant la coopération dans le domaine de la défense : échanges d'étudiants et de professeurs, cours et recherches communs dans divers domaines d'intérêt pour les deux pays, entre autres".

L'expert brésilien a souligné que "le Maroc est au centre de la promotion de la sécurité alimentaire en Afrique, mais aussi un partenaire crucial pour le Brésil qui est un pays à grande vocation agricole", mettant en avant la grande complémentarité économique entre le Maroc et le Brésil.

Le Collège Royal de l'enseignement Militaire supérieur (CREMS) et l'Ecole supérieure de défense (ESD) du Brésil ont signé, jeudi à Brasilia, un mémorandum d'entente établissant le cadre général de coopération dans le domaine de l'enseignement militaire supérieur entre les deux parties.

L'accord, signé côté brésilien par le commandant de l'ESD, le brigadier-major de l'air Valdir Eduardo Tuckumantel Codinhoto et, côté marocain, par l'ambassadeur du Maroc à Brasilia, Nabil Adghoghi, vise dans la pratique à promouvoir l'échange d'officiers cadres, enseignants universitaires et stagiaires, la participation aux exercices opérationnels simulés, l'échange de connaissances académiques et visites et la co-organisation ou participation aux activités scientifiques.

Le Sénat brésilien avait approuvé, le 25 mai dernier, l'accord-cadre de coopération en matière de défense avec le Maroc, signé à Brasilia le 13 juin 2019.