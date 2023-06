Afrique de l'Ouest: Pillage au large

Les chalutiers asiatiques profitent de la faiblesse des Etats dans de nombreux pays africains pour pêcher illégalement dans leurs eaux territoriales.

Ce vol à dimension industrielle, concerne une demi-douzaine de pays en Afrique de l'Ouest.

Un désastre tant économique qu'écologique face auquel les gouvernements sont impuissants en raison de leurs moyens de surveillance limités.

Une situation que déplore évidemment le ministre togolais de l'Economie maritime, Edem Kokou Tengué.

Certes, des interceptions on lieu, mais il s'agit généralement de pirogues ne respectant pas les réglementations de pêche.

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) est devenue un fléau mondial qui sape les efforts des gouvernements en matière de conservation et de protection des écosystèmes marins et des ressources halieutiques.

'Une lutte efficace contre la pêche INN doit passer par le développement de synergies d'actions et le renforcement des mesures de gestion et de contrôle des pêcheries au niveau national, entre pays voisins et au niveau des Organisations régionales de gestion', explique le ministre.

En 2022, le Togo a saisi 6.000 tonnes contre 4 000 tonnes l'année précédente.