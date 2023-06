Congo-Kinshasa: La RDC frôle la barre de 4 000 cas suspects de Monkey pox

Plus 3962 cas suspects de la maladie Monkey pox, dont 192 décès, ont été enregistrés en RDC, a alerté le Gouvernement le mardi 6 juin à Kinshasa. Le cri d'alarme a été lancé au cours d'un point de presse coanimé par trois secrétaires généraux de ministères de l'Environnement et Développement durable, de la Santé publique, Hygiène et Prévention ainsi que de la Pêche et Elevage.

Les intervenants ont alerté sur la progression en RDC de nombres des cas suspects de cette maladie appelée autrement « variole de singe ». Sur les 3962 cas suspects, 375 cas sont confirmés.

Cette situation rend la lutte contre la maladie Monkey pox une urgence en RDC, estime le docteur Jean-Jacques Muyembe, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) :

Organisé avec le financement de l'USAID et l'appui technique de Breakthrough Action, ce point de presse avait pour objectif de sensibiliser la communauté nationale et internationale à s'impliquer pour éradiquer cette maladie en RDC. A cette occasion, le directeur pays de Breakthrough Action, Didier Mbayi Kangudié, a apporté un lot de des dépliants et autres outils pour intensifier la sensibilisation.