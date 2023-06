Tunisie: Le Conseil de sécurité des Nations Unies accueille cinq nouveaux membres non permanents

TUNIS — Cinq pays ont été élus membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU à la suite d'un vote de l'Assemblée générale mardi.

Il s'agit selon un communiqué du conseil dont la TAP a reçu une copie, de l'Algérie, le Guyana, la République de Corée, la Sierra Leone et la Slovénie rejoindront l'organe principal de maintien de la paix et de la sécurité internationales à partir de janvier 2024, pour une période de deux ans.

Ils faisaient partie des six pays en lice pour les cinq sièges non permanents autour de la table du Conseil de sécurité qui deviendront vacants à la fin de l'année.

Obtenir un siège

Le Conseil de sécurité est composé de 15 pays, dont cinq - la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis - sont des membres permanents, ce qui leur confère un droit de veto sur toute résolution ou décision.

Les dix membres non permanents sont élus par l'Assemblée générale, qui comprend les 193 États membres de l'ONU, conformément à la répartition géographique par région.

Le vote se fait à bulletin secret et les candidats doivent obtenir une majorité des deux tiers, soit 128 voix, même s'ils se présentent sans opposition.

Au total, 192 pays ont voté pour pourvoir trois sièges du Conseil attribués aux groupes Afrique et Asie-Pacifique, ainsi qu'un siège pour l'Europe de l'Est et un autre pour l'Amérique latine et les Caraïbes selon le communiqué.

La Slovénie a battu le Belarus dans la course à l'Europe de l'Est, avec 153 voix contre 38, tandis que l'Algérie, le Guyana, la Sierra Leone et la République de Corée se sont présentées sans opposition.

Prêts à servir

Les cinq pays nouvellement élus rejoindront l'Équateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse en tant que membres non permanents du Conseil ajoute le communiqué

indiquant qu'Ils occuperont les sièges actuellement occupés par l'Albanie, le Brésil, le Gabon, le Ghana et les Émirats arabes unis lorsque leur mandat de deux ans prendra fin le 31 décembre.