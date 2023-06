Congo-Kinshasa: Retombées de la tournée dans le Grand Bandundu, MSC - Laurent Batumona annonce l'arrivée fin juillet de Félix Tshisekedi dans le Kwango

Plusieurs initiatives devraient se concrétiser après la tournée de l'Autorité Morale de l'AMSC, APCCO et AE. En effet, à l'issue du périple dans le Grand Bandundu qui a conduit Laurent Batumona respectivement à Kenge, Kikwit et Masi-Manimba dans l'Ouest de la RDC, on peut à présent tirer certaines leçons. D'abord, il convient de relever que désormais, le Grand Bandundu est enrégimenté dans l'ordre des priorités du président Fatshi. A peine mentionnée pendant ses meetings, le Grand Bandundu est désormais « L'un des points centraux » de la politique sociale de Félix Tshisekedi.

Cette randonnée de l'Honorable Batumona dans le Grand Bandundu a été marquée aussi par des réunions avec des notables, autorités provinciales et territoriales. S'agissant des élections, il a réitéré son appel de soutenir à 100% la candidature de Félix Tshisekedi. Il a demandé au peuple de Bandundu de cesser les tueries pour éviter au pays d'autres épreuves douloureuses et d'autres effusions de sang. Laurent Batumona a également parlé des centres d'intérêt que partage son Parti, le MSC, avec le Grand Bandundu.

Il a déclaré que le MSC partage un engagement profond en faveur de l'industrialisation, lutte contre les érosions et la paix dans cette partie du pays. Bien plus, les actions palpables sont envisagées, à savoir: l'arrivée fin juillet du Président de la République dans le Kwango pour accomplir sa promesse faite à cette population lors de la campagne électorale de 2018.

"Je reviendrai dans le Grand Bandundu". L'Autorité Morale, Laurent Batumona, a rassuré que des nouveaux engagements seront pris notamment, dans les secteurs des infrastructures routières, l'adduction d'eau potable, lutte contre les érosions, la mise en oeuvre du projet de la centrale hydro-électrique de Kakobola, Wamba. La Relance de la production agricole et l'amélioration de la vie sociale sont parmi les points qui seront mis sur la table des échanges.

Félix Tshisekedi est le candidat unique du MSC, a annoncé Laurent Batumona partout où est passé. Une annonce qui a suscité de l'intérêt dans la large majorité de la population du Grand Bandundu. Saisissant l'occasion, Batumona a solennellement invité les filles et fils de ce terroir de voter utile pour permettre à ce que le président Fatshi obtienne un grand nombre de députés afin d'obtenir une majorité confortable.

Heureux qui comme Batumona a bouclé cinq jours de tournée dans le Grand Bandundu avec de galons : "Tu es notre porte-parole, notre leader". Cette tournée l'a conduit à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, puis à Kikwit, chef-lieu de la province de Kwilu et Masi-Manimba, une localité éponyme de la province de Kwilu. Objet de sa tournée: La dynamisation de son Parti, le MSC ; évaluer le processus électoral et l'invitation à la population au soutien indéfectible à l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023, candidat unique.

Laurent Batumona avait dans sa suite, les délégations de ses trois Regroupements : l'Alliance pour le Mouvement de Solidarité pour le Changement (AMSC), l'Alliance des Actions Politiques pour le Changement au Congo (AAPCCO) et l'Alliance et Action pour un Etat de Droit (AE) ainsi qu'une centaine de Cadres du Parti ont été en première ligne pour aplanir le chemin du deuxième mandat du Président Félix Tshisekedi Tshilombo.

Les retombées de sa tournée sont, entre autres, la convocation prochaine du dialogue sur la paix dans l'espace Grand Bandundu, la présentation du candidat unique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de trois Regroupements dont il est l'Autorité Morale (AMSC, AAPCCO de AE), l'arrivée de Fatshi Béton dans le Grand Bandundu en juillet prochain et l'amélioration de la vie sociale.

Dialogue pour la paix durable

De Kenge, en passant par Kikwit avec un point d'orgue Masi-Manimba que le leader le mieux écouté a lancé son appel à la convocation d'un dialogue pour la paix durable réunissant des notables des provinces du Kwango, du Maindombe et de la commune de la N'sele pour mettre fin à l'insécurité dans cet espace. Selon lui : "la convocation du dialogue aidera à comprendre comment un conflit personnel et coutumier est-il devenu un problème d'insécurité dans l'espace Bandundu et puis de la Communauté nationale ? Les auteurs et commanditaires des massacres doivent être identifiés, les notables doivent se parler pour que la paix règne".

L'attention de tout le monde est désormais tournée vers la pacification et la consolidation de la paix dans l'espace Grand Bandundu.

Le leader du Grand Bandundu, selon que le Peuple s'est exprimé dans un dialogue direct et interactif, Laurent Batumona a clôturé sa tournée non sans susciter le débat. Pour eux, cette tournée a produit des effets positifs. La population attend ce dialogue pour la paix dans le Grand Bandundu. «Nous travaillons pour la paix et le développement afin que dans l'espace Bandundu, la situation sécuritaire soit consolidée et stabilisée.

Nous rentrons dans la paix et nous vous laissons la paix. Nous avons été dans les rue de Kikwit, de Masi-Manimba, Kenge, c'est un bon chantier, le Chef de l'Etat vient incessamment comme il avait promis pour donner un coup de pouce pour que le Grand Bandundu soit industrialisé pour qu'il puisse donner aux jeunes du travail pour leur d'épanouissement», a déclaré l'honorable Rombot Mulengi à la fin de la tournée avant de regagner Kinshasa.

Elections 2023 : un seul candidat, Félix Tshisekedi

La victoire est impérative pour notre candidat unique à l'élection présidentielle : Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a informé Laurent Batumona. Dans sa casquette de Chef de file des regroupements politiques alliés à l'UDPS et autorité morale AMSC, APCCO et AE, Laurent Batumona a, lors de sa tournée dans le Grand Bandundu mobilisé, sensibilisé sur les grands enjeux de l'heure.

Autant de sujets évoqués. Les prochaines élections, la guerre d'agression du Rwanda à travers le M23, le bilan à mi-parcours de Félix Tshisekedi, le programme de la résilience de 145 territoires de la RDC, les infrastructures routières, la gratuité de l'enseignement de base... . Toutes ces thématiques ont été au centre de sa tournée. Le message de vérité a touché les coeurs. Ce qui a fait augmenter le taux d'adhésion au MSC ainsi que les ambitions exprimées pour postuler à la députation nationale et provinciale.

A l'étape de chaque chef-lieu, il tenait des réunions de dynamisation du Mouvement de solidarité pour le changement. A Masi-Manimba, la population lui a posé beaucoup de questions liées au social, à l'économie, à la politique, aux élections de 2023 et à la guerre d'agression par le Rwanda à travers le M23. "C'est pourquoi, j'ai organisé des croisades d'armement patriotique et politique pour sensibiliser les jeunes à s'enrôler dans l'armée afin de soutenir les FARDC", a soutenu Laurent Batumona.

Social- raisons de la vie chère

Il a fait comprendre les deux ans perdus avec la coalition Fcc-Cach. "Le Fcc n'a pas voulu voir la réussite de la vision de Félix Tshisekedi. Après la rupture, vous avez remarqué comment il a manifesté la volonté de redresser la RDC", a fait comprendre Laurent Batumona à la population. L'autorité morale du MSC a également dressé un pré-bilan encourageant de la gestion de l'administration Félix Tshisekedi. Un bilan qui redonne l'espoir au peuple congolais, a-t-il dit, en démontrant combien Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est focalisé sur les secteurs porteurs de croissance et pro-pauvres. A Kinshasa comme dans l'arrière-pays, des usines de captage d'eau champignonnent pour accroître le taux de la desserte en eau potable.

Elle n'était que de 15% selon des estimations les plus optimistes quand Fatshi a accédé à la magistrature suprême. Par ailleurs, la RDC est devenue un gigantesque chantier routier, autant que la voirie dans les grandes agglomérations du pays, des infrastructures routières sont soit en reconstruction, soit ouvertes dans des contrées longtemps enclavées comme dans le centre du pays. C'est la plus grande action sociale qui va résoudre tous les problèmes sociaux.

Des retombées positives

Le Symbole de l'héroïsme, Laurent Batumona a aussi communiqué quelques projets qui seront pris en compte par le Chef de l'Etat lors de sa tournée au Grand Bandundu que d'aucuns qualifient des retombées positives. Le Président "vous apporte des solutions à vos multiples problèmes en lien avec les infrastructures de base, l'eau potable, l'électrification, lutte contre les érosions et sur l'agriculture".

C'est une mission accomplie. Pour le Prof Weloli Nzale, "De retour à Kinshasa en provenance du Grand Bandundu, où il a balisé le chemin au Président de la République comme il a fait il y a quelques mois dans le Kongo Central. Le Porte-parole du MSC s'est dit, aussi, un homme heureux pour la réussite de cette mission dans le Bandundu annonçant que l'Honorable Laurent Batumona ait confirmé que le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi prendra de nouveaux engagements salutaires pour la population de cette partie du pays meurtrie par les affrontements entre les hommes se réclamant de teke et de yaka et les forces de l'ordre. Une stratégie malheureuse née à Kwamouth dans le Mai-Ndombe et qui a touché le Kwango et le Kwilu et les encablures de Kinshasa.