Congo-Kinshasa: Gentiny Ngobila / Godé Mpoy - Bras de fer ou épreuve de vérité !

*Afriland First Bank, électorat de Bandalungwa, terrains des kermesses à Bandalungwa, fictifs à l'Hôtel de Ville. Tels sont les dossiers qui soulèvent des montagnes. Décidément, Gentiny Ngobila et Godé Mpoy s'arc-boutent. Pourquoi, si brusquement, ces deux personnalités se regardent-elles en chiens de faïence ? Une source crève l'abcès.

Ces derniers jours, Godé Mpoy, le Président de l'Assemblée Nationale et Gentiny Ngobila, le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa, sont à couteaux tirés. Qu'est-ce qui divise ces personnalités qui, depuis qu'ils sont fonction, avaient toujours, du moins jusqu'il il y a peu, été en odeur de sainteté ? Au juste, quels sont les dossiers à l'origine de l'ire dont les conséquences se répercutent dans le fonctionnement de l'Exécutif Provincial et de l'Assemblée Provinciale qui, au regard de la Constitution et des Lois du pays, sont obligés de travailler en parfaite harmonie pour le bien de leurs administrés ?

Autant sont des questions qui taraudent les esprits et poussent à réfléchir sur cette autre face de l'iceberg. En y creusant un tout petit peu, des dossiers existent. Et, d'ailleurs, à la base de de cette nouvelle guéguerre, toutes les spéculations vont bon train jusqu'au point de chercher à ternir l'image de l'un ou de l'autre. Et, pourtant, même là où la confusion règne, il y a lieu de trouver des interstices nécessaires à l'éclatement de la vérité.

A l'Hôtel de Ville tout comme à l'Assemblée Provinciale, les agents et cadres ainsi que les Députés Provinciaux se perdent en conjecture, depuis le début de cette dissension aux élans d'un début de séparation à l'emporte-pièce.

Puisqu'il faut éclairer les lanternes de l'opinion publique, des langues se délient. Et, avec elles, tout ce que cela exige en termes d'efforts des uns et des autres autour de la problématique de la recherche de l'embellie, pour sauver les meubles.

D'après des explications glanées çà et là, sans moufles, ni fioriture, une source ayant requis l'anonymat, revient ici, sur ce qu'elle considère, outre mesure, comme étant les dossiers qui auraient exaspéré l'état des relations ou, à tout le moins, contribué à polluer l'atmosphère entre Godé Mpoy et Gentiny Ngobila.

Affaire Afriland First Bank

Il s'agit du crédit des véhicules contractés par les députés provinciaux de Kinshasa auprès de la banque Afriland. Selon les clauses pour le remboursement, les émoluments des élus provinciaux devraient passer par Afriland First Bank en vue de retenir à la source 1450 USD par mois sur les émoluments de chaque Député.

Il s'est fait que le président Godé Mpoy a manoeuvré jusqu'à réussi à ramener la paie de ces émoluments au système de paiement manuel en mains (Maboko Bank). Avec ce système, le président Godé Mpoy a continué à percevoir à la source les 1450 USD chaque mois sur les émoluments des Députés. Mais, il ne versait rien à Afriland First Bank comme cela était convenu.

En même temps, il est allé négocier avec le gouverneur de la ville pour que l'Exécutif provincial puisse payer cet argent auprès d'Afriland. L'autorité urbaine ayant donné son accord, le président Godé Mpoy a décidé d'utiliser pour son compte tout l'argent soutiré des émoluments des Députés destinés au remboursement de la dette à Afriland First Bank.

Alors que le gouverneur de la ville n'a payé qu'une partie de la somme à la banque, et vu le temps qui s'est écoulé sans percevoir ses intérêts, Afriland First Bank a saisi la banque centrale du Congo jusqu'à obtenir le gel des avoirs de Godé Mpoy en banque.

Donc, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est actuellement dans une situation d'index. Entre-temps, le gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka devient hésitant du fait que, par ses informations, il a découvert que la dette auprès d'Afriland s'élève à 2 millions de dollars américains au lieu de 7 millions de dollars américains tel qu'évoqué dans la correspondance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.

Sur ce dossier, le président Godé Mpoy veut faire croire aux Députés provinciaux que la banque Afriland menace de confisquer les maisons des élus provinciaux à cause du Gouverneur Gentiny Ngobila qui refuse de payer la dette.

De leur côté, ces élus provinciaux lui demandent de leur donner la somme qui reste à payer à banque afin que eux-mêmes fassent cette démarche vers l'Autorité urbaine. Chose qu'il n'arrive pas à faire jusqu'à présent.

Son Electorat à Bandalungwa

Selon le Président Godé Mpoy, son électorat est en insécurité à Bandalungwa face à la montée en puissance du jeune Levy Mpayi, Assistant principal du gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a affiché ses ambitions à la députation provinciale. Godé Mpoy considère que c'est le gouverneur Gentiny Ngobila qui est derrière son Assistant dans le but de le bousculer au sein du même électorat. Aussi, il y a le Gouverneur Gentiny Ngobila qui s'est annoncé candidat à la députation nationale dans la circonscription de Funa. Godé Mpoy estime, à tort, qu'on le floue pour le tuer politiquement.

Kermesses à Bandalungwa

Le Président Godé Mpoy avait sollicité deux terrains à Bandalungwa pour organiser des Kermesses pendant les vacances qui pointent à l'horizon.

Le Gouverneur lui a accordé un seul terrain, vu les demandes d'autres personnes pour le même usage.

Là, le président Godé Mpoy se fâche aussi. Les trois principaux faits ci-haut mentionnés vont conduire malheureusement le président Godé Mpoy à un revirement sans précédent contre le Gouverneur Gentiny Ngobila.

En 48 heures, il adresse 6 correspondances au Gouverneur de la ville, sans consulter les autres membres du bureau de l'APK.

D'abord, le 31 mai 2023, il écrit au Gouverneur une série de lettres avec objets :

-« Etat des autorisations d'emprunts auprès des banques que l'Assemblée provinciale a établies en faveur de l'exécutif provincial » ;

- « Protocole tripartite relatif aux engagements de l'APK et des députés provinciaux auprès d'Afriland First Bank » ;

- « Paie des émoluments des députés provinciaux »

Puis, le 1er juin 2023, il écrit trois autres lettres au gouverneur de la ville avec des objets :

- « Séance de travail avec tous les responsables des services générateurs des recettes ;

« Séance de travail avec les ministres provinciaux des Finances, de Budget et la Commissaire générale en charge de l'environnement » ;

Fictifs dans les listings de paie de la Ville de Kinshasa ?

A ce jour, le Président Godé Mpoy ne peut pas parler de la mauvaise gestion de l'exécutif provincial de Kinshasa dans la mesure où Il existe des édits portant reddition des comptes votés par les élus provinciaux de Kinshasa. Depuis que le gouverneur Gentiny Ngobila est à la tête de la ville de Kinshasa, tous les exercices budgétaires ont été clôturés en bonne et due forme avec les votes de l'Assemblée dirigée par lui-même.

En RD-Congo, les Députés Provinciaux sont payés par le gouvernement national. A Kinshasa, l'Exécutif provincial, en vertu de ses propres provisions, supplée.

Ainsi, les élus provinciaux de Kinshasa ont-ils un retard de paiement d'un mois (Mai).

Concernant les fictifs évoqués par le président Godé Mpoy, il y a lieu de souligner que tous les fonctionnaires de l'administration provinciale sont engagés par le gouvernement national qui les met à la disposition de la ville de Kinshasa.

A voir ce dossier plus loin, il y a lieu de dire qu'il s'agit d'un combat de l'ACP dont l'objectif est de neutraliser l'Autorité morale Gentiny Ngobila et puis, paralyser l'ACP parce que ce jeune parti politique qui, apparemment, dérange. A l'analyse, est-ce que Godé Mpoy aurait-il accepté de porter un tel combat dans l'objectif de tenter, semble-t-il, d'ouvrir les alvéoles du barillet de règlement des comptes et surtout, de traîner Gentiny Ngobila sur des pistes sablonneuses de nature à le happer vers des horizons ténébreux, loin de ses bureaux lambrissés situés à l'Hôtel de Ville de Kinshasa ?