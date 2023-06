Angola: Reprise des travaux de restauration de l'ancienne prison militaire de São Francisco de Penedo

Luanda — Les travaux de restauration de l'ancienne prison militaire de Luanda, "Fortaleza de São Francisco de Penedo", reprennent dans les prochains jours pour valoriser le patrimoine historique du XVIIe siècle, et sera transformée en « Musée de la Lutte pour la Libération ».

Le premier ministre du Portugal, António Costa, a visité ce mardi 6 juin, la forteresse située sur le port de Luanda.

Considérée comme l'une des constructions militaires les plus importantes pour la défense de la ville de Luanda à l'époque coloniale, la forteresse est considérée comme la «clé» du port de Luanda.

En ce lieu, on enregistrait à l'époque, des navires avant leur entrée, ainsi que des esclaves.

Selon le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, qui s'adressait à la délégation qui accompagnait le premier ministre du Portugal, cette forteresse est l'un des lieux les plus importants de la mémoire angolaise, dont sa préservation permet de reconnaître son rôle dans l'histoire commune entre l'Angola et le Portugal.

D'après Filipe Zau, l'un des événements est lié aux politiciens angolais car la forteresse servait de prison militaire, où la plupart des incarcérés, avant leur transfert à la prison de Tarrafal, au Cap-Vert, étaient défendus par des portugais antifascistes et anticolonialistes, dont Maria Medina qui a obtenu la nationalité angolaise.

"Il y a lieu de reconnaître que pour diverses raisons, la Forteresse n'a pas toujours été traitée en fonction de son importance historique et patrimoniale et n'a pas fait l'objet de restauration, alors qu'elle doit être préservée et réserver les témoignages du passé historique commun", a reconnu Filipe Zau.

Dans cette perspective, le ministre tient à la création des conditions nécessaires pour une reconnaissance historique, patrimoniale et culturelle de l'ancienne prison du XVIIe siècle.

"Nous devons marquer une nouvelle étape et faire une plus grande diffusion de la plus ancienne et l'une des plus belles forteresses de la ville de Luanda, dont le style architectural peut être considéré comme "l'icône" de l'architecture militaire. ", a souligné Filipe Zau.

Le Gouvernement angolais, à travers l'Institut National du Patrimoine Culturel, a déclaré qu'il avait mis en oeuvre des politiques et des pratiques pour la conservation, la préservation et la valorisation du patrimoine.

Ces travaux permettront donc l'évaluation de la situation de la Forteresse de São Francisco Penedo, pour sa transformation dans les prochains jours, en futur "Musée de la Lutte de Libération Nationale".

Pour le ministre, la coopération avec le Portugal est orientée vers cet objectif.

Avec la participation du gouvernement portugais, les travaux de restauration du bâtiment de la forteresse São Francisco de Penedo sont estimés à 37 millions de dollars.