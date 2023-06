Afrique: LDC CAF - Le Wydad espère renverser Al Ahly à domicile

Malgré la défaite du Wydad au Caire face à Al Ahly (2-1), en match aller de la finale de la Ligue des Champions 2022-2023, Sven Vandenbroeck ne se lamente pas. Le patron du banc de touche du club marocain pense que le but marqué par son équipe à l'extérieur pourrait faire la différence au match retour.

Le Wydad Casablanca s'est incliné ce dimanche 4 juin 2023 face à Al Ahly (2-1), en match aller de la finale de la Ligue des Champions. Une défaite qui ne fait visiblement pas rougir son entraîneur Sven Vandenbroek.

Le technicien belge semble au contraire se réjouir du résultat, estimant que le but marqué par son équipe à l'extérieur, pourrait peser dans le décompte final, la manche retour étant prévue dans sept jours au Stade Mohammed V de Casablanca. « Ça peut être un très grand avantage dans sept jours. Je pense que nous pouvons être très contents avec un score de 2-1 », a-t-il déclaré à la fin du match.

Le coach du Wydad a salué l'esprit de solidarité affiché par ses joueurs tout au long du match et qui a permis d'obtenir ce but précieux, signé du remplaçant Saif-Eddine Bourha vers la fin de la partie (86e). « A 2-0, tu penses que tu es mort et deux minutes après, avec un but à l'extérieur, ça ouvre toutes les portes. Je suis très content de ce qu'on a fait comme groupe.

Celui qui est sorti était là pour soutenir celui qui est entré et c'est lui qui fait la différence à la fin avec le but. C'est un groupe très solidaire et j'espère que ça restera jusqu'à la fin de la saison avec dans sept jours, le trophée de la Champions League », a-t-il indiqué.

Déjà victorieux d'Al Ahly en finale de la Ligue des Champions de la CAF l'année dernière, le Wydad espère rééditer cette performance dimanche, au Stade Mohammed V de Casablanca pour s'offrir une quatrième couronne dans cette compétition. Le coup d'envoi de ce match retour sera donné à 20H00, heure locale, 19 heures GMT.