Bénin: Jordan Adéoti sur le maintien de Laval - « Le plus beau moment de ma carrière sportive en club »

Laval a vécu une fin de saison totalement folle en s'imposant à la 94e minute à Amiens (2-1) et en arrachant par la même occasion son maintien sur le fil en Ligue 2. Une émotion vraiment particulière pour l'expérimenté Jordan Adéoti, qui s'est confié à ce sujet sur RMC dans le Podcast Ligue 2 BKT Le Débrief. Le milieu de terrain a également livré son regard sur le dossier Bordeaux-Rodez en cours et qui fait beaucoup parler en L2.

« C'était fou, c'était incroyable à vivre. Je pense que c'était le plus beau moment de ma carrière sportive en club. C'est plus fort que la montée de l'année dernière, car on l'avait construite tranquillement. Là, cela s'est joué sur un coup de dés à la dernière minute ! On n'a rien lâché.

On espérait se maintenir déjà avec un match nul, mais quand on a vu le match arrêté à Bordeaux, on savait qu'on devait absolument gagner ! On réussit à renverser le match pour gagner avec beaucoup de courage et d'abnégation. La joie avec les supporters entre nous à la fin, c'était très, très fort. » a déclaré l'international béninois dont les propos ont été retranscrits par Maligue2.