Afrique: Jabrane - « J'espère que nous allons une nouvelle fois rendre nos fans heureux »

Le capitaine du Wydad Casablanca, Yahya Jabrane, a accordé une interview exclusive à CAF TV, la chaîne Youtube de la Confédération africaine de football (CAF). Le milieu marocain est revenu sur plusieurs sujets. Il a notamment exprimé son souhait de rendre une nouvelle fois les supporters du club marocain heureux, en décrochant le trophée de la Ligue des Champions TotalEnergies 2022-2023 devant les égyptiens d'Al Ahly.

Yahya Jabrane est heureux de disputer sa deuxième finale consécutive en Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF. Le joueur des Lions de l'Atlas s'estime chanceux, surtout qu'il le fait en tant que capitaine du Wydad Athletic Club de Casablanca.

« En tant que capitaine, c'est une grande chose pour moi. Disputer une deuxième finale consécutive de la Ligue des Champions TotalEnergies, devant une grande équipe est une grande chance pour moi et j'espère que nous réussirons une nouvelle fois à rendre nos fans heureux», a-t-il déclaré.

Ses deux derniers trophées de Ligue des Champions TotalEnergies, le Wydad les a décrochés face aux égyptiens d'Al Ahly (2017 et 2022). Pour Yahya Jabrane, il s'agit d'une belle coïncidence. Mais en même temps, cela relève du passé, l'affiche de cette année, s'accommodant à de nouvelles réalités. « C'est une belle coïncidence que les derniers trophées du Wydad aient été gagnés aux dépens d'Al Ahly.

Tout cela relève du passé. Cette année, il a une bonne équipe et connaît le football africain mieux que nous. Il est toujours un candidat sérieux pour nous. En retour, si Dieu le veut, nous serons prêts pour le match et nous travaillerons pour oublier tous les matchs précédents que nous avons eus contre le club égyptien. La rencontre sera différente et nous voulons être conscients de nos responsabilités. Nous allons oublier les confrontations passées », a-t-il indiqué.

Yahya Jabrane a reconnu que la campagne du Wydad, cette saison sur la scène continentale, a été pour le moins difficile. Le capitaine du club de Casablanca estime qu'ils ont subi les conséquences du développement qu'a connu le football africain ces dernières années.

« Le football africain a évolué de façon spectaculaire, et il y a toujours de bons clubs qui émergent dans les compétitions continentales. Cette saison, notre campagne a été clairement plus difficile que la saison dernière, et il y a eu des matchs où nous aurions pu être battus.

Mais l'expérience du club et l'expérience des joueurs nous ont été bénéfiques dans les circonstances que nous avons traversées et quand nous n'étions pas à notre meilleur niveau. Comme je l'ai dit, la culture d'équipe nous a fait savoir comment gagner et traverser ces circonstances difficiles. Tous ces facteurs nous ont permis de trouver le chemin la finale», a-t-il expliqué.

Le capitaine du Wydad est revenu sur leur rencontre épique face au Mamelodi Sundowns, en demi-finale retour au Stade Loftus Versfeld Stadium, et ce nul 2-2 arraché en toute fin de match pour décrocher une place en finale.

« Notre match contre les Sundowns était déjà difficile. En match retour, c'était pour nous une question de vie ou de mort et nous n'avions pas d'autre choix. Après le premier but que nous avons concédé, nous nous sommes dit que les choses étaient encore à notre portée, et que nous étions toujours en mesure de les contrôler.

Dieu merci, les joueurs avaient plus de détermination et de volonté. Le deuxième but est venu à un moment difficile pour nous. Grâce à l'intensification des efforts et à la personnalité des joueurs et de l'équipe, nous avons pu nous en remettre et égaliser dans le jeu. »

Le milieu marocain considère le but inscrit par son coéquipier, Ayoub El Amloud contre les Mamelodi Sundowns en demi-finale retour comme la meilleure réalisation de la saison.

« Tous les buts marqués par le Wydad avaient de la valeur et du poids pour la qualification de l'équipe. Pour moi, le but d'Ayoub El Amloud qui nous a permis d'égaliser le premier but contre les Mamelodi Sundowns Club, est pour moi la meilleure réalisation de la saison en cours», a-t-il fait savoir.

Yahya Jabrane a terminé l'entretien en se souvenant du but magnifique inscrit par Zouheir El-Moutaraji, contre Al Ahly, en finale de la dernière édition de la Ligue des Champions TotalEnergies, au Stade Mohammed V de Casablanca. Il souhaite voir le même scénario se reproduire cette saison.

« Honnêtement, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler, il a récupéré le ballon et n'a probablement pas vraiment réfléchi. Zouheir El-Moutaraji, était loin des buts, et a pris la décision de tirer. Grâce à Dieu, il a finalement pu marquer le but, donnant de la joie à toute l'équipe. Nous souhaitons que ce scénario se répète, avec une issue similaire, pourquoi pas», a-t-il raconté.

Battu 2-1 par Al Ahly au match aller dimanche dernier au Stade International du Caire, le Wydad espère renverser la tendance ce dimanche 11 juin 2023, à l'issue de la manche retour prévue au Stade Mohammed V de Casablanca.

Le club marocain qui peut se réjouir du but inscrit à l'extérieur, espère décrocher une quatrième couronne en Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF et une deuxième consécutive, après le succès de l'année dernière contre le même adversaire.