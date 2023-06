Tunisie: L'Asbu va construire un centre d'affaires « Asbu Link Center » à Tunis, d'autres projets d'investissement verront le jour d'ici 5 ans

TUNIS/Tunisie — L'Union des radiodiffusions des Etats arabes (Asbu) va construire un centre d'affaires « Asbu Link Center » à Tunis et d'autres projets d'investissement seront mis en place dans le pays durant les 5 prochaines années d'une enveloppe totale de plus de 200 millions de dinars, a annoncé, mardi, Abderrahim Sliman, Directeur général de l'Asbu.

Le nouveau centre de l'ASBU, composé de 15 étages, sera érigé sur une superficie de 33 mille mètres carrés a fait savoir le responsable. Les 15 étapes qui abriteront des salles de spectacles, des bureaux et un coworking space. Asbu Link Center sera doté de toutes les commodités dont des restaurants, des unités d'hébergement et autres services pour ses clients et visiteurs.

Le responsable s'exprimait au cours d'un point de presse pour présenter le programme de la 23ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision qui se déroulera du 12 au 15 juin 2023, à la Cité de la culture à Tunis. La conférence s'est déroulée en présence de Hayet Ketat Guermasi, ministre des Affaires Culturelles, Awatef Dali, Directrice Générale de l'Etablissement de la Télévision tunisienne, Henda ben Alaya Ghribi, directrice générale de l'Etablissement de la radio tunisienne et Lotfi Mani, directeur central de la promotion à l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT).

Ce rendez-vous annuel d'envergure régionale est organisé par l'ASBU en partenariat avec les Etablissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l'organisation arabe des satellites de communication (Arabsat). Il s'agit d'un nouveau partenariat qui coïncide avec le retour du festival en Tunisie, après une seule édition organisée fin 2022 en Arabe Saoudite. Lors d'un point de presse tenu le 5 janvier 2023 à Tunis, le directeur général de l'Asbu avait annoncé le retour du festival en Tunisie.

A cette occasion, la ministre des Affaires Culturelles a souligné la volonté de son département de poursuivre son soutien au festival de l'Asbu dans le cadre d'un partenariat qui est le premier du genre depuis la création du festival en 1981.

Guermazi a salué le choix du thème de cette édition "les arts et la culture nous rassemblent" qui traduit "ce lien étroit entre le secteur des arts et les médias", dit-elle. Elle a encore évoqué l'importance de la programmation culturelle du festival dont des conférences rencontre et expositions, qui constitue, « un terrain fertile pour le partage des idées, l'échange d'expériences » dans l'audiovisuel et les dernières technologies en usage dans le secteur.

Pour sa part, le directeur central de la promotion à l'ONTT a évoqué une étape de coopération fructueuse et constructive entre son département et l'ASBU.

Le représentant du ministère du Tourisme et de l'Artisanat a encore souligné l'importance des médias et leur rôle dans la promotion du tourisme. A cet effet, des visites guides dans des lieux emblématique et historiques tels que Sidi Bousaid, le site archéologique de Carthage et la Médina de Tunis (classés au patrimoine mondial de l'Unesco) seront organisés au profit de la centaine de représentants des médias arabes et étrangers accrédités pour le festival.

Il est à rappeler que la Tunisie, - représentée par le ministère des Affaires culturelles et l'Etablissement de la télévision Tunisienne-, et l'Union des radiodiffusions des Etats arabes (Asbu) ont conclu, le 3 février dernier, à Tunis, une convention de partenariat qui fixe les modalités de partenariat commun pour assurer le bon déroulement des quatre prochaines éditions du Festival arabe de la radio et de la télévision.

Selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles publié à cette occasion, « les parties signataires ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur partenariat dans l'organisation de ce rendez-vous annuel d'envergure durant les quatre années à venir et ses éditions successives (23ème, 24ème, 25ème et 26ème). » En vertu de cet accord chacune des parties signataires désignera un coordinateur général qui veille à la préparation du contenu du festival et ses activités parallèles, pour les quatre prochaines éditions, précisait la même source.

La convention comporte une série de points d'ordre organisationnel et logistique en lien avec les espaces consacrés aux différentes manifestations prévues, et les ressources humaines et la stratégie de communication qui favorise davantage de rayonnement pour ce festival arabe.

L'ASBU est une organisation professionnelle arabe fondée en 1969 en vue de renforcer la coopération interarabe dans le secteur de l'audiovisuel, Radio et télévision. L'Académie de l'Asbu, lancée en avril 2017, propose régulièrement des sessions de formation en vue de développer les compétences des professionnels de l'audiovisuel, un secteur basé sur le numérique et qui est en perpétuelle mutation. L'Académie est dotée d'équipements ultra modernes, des studios numériques HD et des salles pour les activités multimédias et conférences.

Depuis sa création en 1981, le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé à Tunis abritant le siège de l'Union des radios et télévisions arabes (ASBU). En 2015, le Festival est devenu un évènement annuel.

La Cité de la culture accueillera pour la quatrième fois cet évènement d'envergure qui était auparavant organisé à Yasmine Hammamet. Au menu, quatre compétitions dont deux officielles et deux parallèles ouvertes aux professionnels des médias de l'audiovisuel, au terme desquelles plusieurs prix sont décernés aux lauréats et leurs oeuvres télévisées et radiophoniques.

Le festival verra la participation de 15 chaînes de télévision et 15 radios membres dans la sélection officielle avec 90 oeuvres télévisées dans la compétition officielle et 50 oeuvres dans la section parallèle. Dans la sélection des radios, 129 oeuvres ont été sélectionnées dont 108 dans la compétition.

Le Théâtre de l'Opéra de Tunis accueillera la cérémonie d'ouverture avec l'artiste tunisien Mohamed Ali Kammoun qui donnera un spectacle intitulé « Parfums Arabes » et celle de clôture qui sera assurée par le chanteur égyptien Tamer Hosny.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont retransmises en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.