Ile Maurice: Parlement - Pas de PNQ en signe de protestation

La séance parlementaire d'hier a été plus mouvementée que celle de lundi. Plusieurs élus étaient sur les nerfs et à 16 h 55, il y avait eu deux expulsions de députés rouges, Osman Mahomed et Patrick Assirvaden. La longue réponse du Premier ministre à la Private Notice Question a éprouvé la patience de Xavier-Luc Duval. D'ailleurs, dans l'après-midi, Xavier Duval a fait savoir qu'il ne poserait pas de PNQ ce mecredi.

Le chef du gouvernement lisait des extraits du document alors que le leader de l'opposition attendait des réponses précises sur le rapport de la Banque mondiale sur le fonctionnement du port. «Le rapport est du domaine public. Tout le monde peut le lire. Ne perdez pas du temps», a protesté Xavier-Luc Duval.

Ce qui n'a pas plu au Premier ministre. «Je ne perds pas du temps. Voulez-vous que je réponde par oui ou par non ? Keep cool.» Le speaker, Soorojdev Phokeer l'a laissé citer de larges extraits du document. Quelques minutes plus tard, un élu du PTr laissait échapper : «Ena bezé-la!»

À 11 h 47, alors que Pravind Jugnauth avait commencé à lire sa réponse depuis 11 h 32, Xavier-Luc Duval devait rechercher une nouvelle fois le soutien du speaker pour rappeler à l'ordre le chef du gouvernement, en vain. «J'espère que vous m'accorderez du temps additionnel», a-t-il déclaré.

Quand il a finalement pu poser la première question supplémentaire, encore une fois, le PM a donné une longue réponse. Pour la énième fois, le leader de l'opposition a sollicité le speaker. «It is not my concern...», a répondu ce dernier. Surpris dans un premier temps, Xavier-Luc Duval devait perdre patience. «It is not your concern? It is my concern to ask supplementary questions», a-t-il martelé.

Quand le leader de l'opposition a posé une autre question, Pravind Jugnauth a encore donné une longue réponse. «Est-ce que je peux poser une autre question ?», a ironisé XLD. Tout démontrait qu'il avait beaucoup d'informations sur ce dossier et beaucoup de questions. «M. le président, c'est un abus», a-t-il affirmé.

À 12 h 04, quand il a voulu poser encore une question, le speaker l'a informé que le temps était écoulé. En gros, Xavier- Luc Duval n'a eu que deux minutes supplémentaires en raison des longues réponses du chef du gouvernement.

Avocat candidat

La question d'Ehsan Juman au PM sur un incident survenu à Montagne-Longue, impliquant Joe Lesjongard, a également provoqué des étincelles. Le député travailliste et Subhasnee Luchmun Roy, députée de Montagne-Longue, ont échangé de vifs propos, surtout quand elle a voulu savoir si un membre du PTr est l'avocat du suspect Dewraz Hurryman.

Il s'agit de Me Neelkanth Dulloo. Rajesh Bhagwan a alors déclaré : «To pé per Neelkanth Dulloo?» Il semblerait que l'avocat sera candidat à Montagne-Longue pour l'opposition. «Al bwar Lysol do», a-t-elle répondu à l'élu mauve. Quand Patrick Assirvaden a voulu savoir si Joe Lesjongard avait porté plainte à la police, Pravind Jugnauth a répondu sur un ton qui a fait ricaner des membres du gouvernement. D'ailleurs, quelqu'un lui a soufflé quoi répondre.

«Laissez-moi éclairer l'ampoule de l'honorable membre...», a-t-il déclaré, alors que les autres élus du gouvernement se sont mis à rire. Patrick Assirvaden a répliqué, mais ses propos ont été couverts par le brouhaha. «Al pey to kontrakter», lui a alors conseillé Bobby Hurreeram. Les backbenchers du MSM se sont également mis de la partie. «To lanpoul inn alimé?», a déclaré l'un d'eux. «Sintétik alé! Sintétik!», a répondu le président du PTr.

Durant l'après-midi, plusieurs députés de l'opposition ont fait le frais de l'humeur de Sooroojdev Phokeer. Il ne leur a pas permis de mettre leurs questions supplémentaires en contexte pour que les ministres puissent les comprendre. Sandra Mayotte a été la seule élue du gouvernement à être rappelée à l'ordre par le speaker.

Par ailleurs, l'intervention de Teenah Jutton a été l'origine de l'expulsion d'Osman Mahomed. «L'opposition dit que Pravind Jugnauth n'est pas à la hauteur de Navin Ramgoolam. Oui, Pravind Jugnauth ne sera jamais à sa hauteur concernant la Macarena party, les coffres et l'insulte envers une femme au micro.»

Osman Mahomed a alors interpellé le speaker. «Hier, vous m'avez interrompu alors que je parlais des logements sociaux me disant que je devais m'en tenir au Budget. Comment lui permettez-vous de tenir ces genres de propos?» Sooroojdev Phokeer lui a demandé de retirer cette déclaration, mais il a insisté et s'est fait expulser.

Pour sa part, Patrick Assirvaden a été expulsé pendant l'intervention de Shakeel Mohamed. Celui-ci a rappelé que Renganaden Padayachy n'a à aucun moment mentionné le mot «inflation» dans son discours. Le ministre des Finances a maintenu que c'était faux. Shakeel Mohamed a insisté. «Il y a la cherté de la vie. C'est la même chose», a insisté le ministre. Dans un brouhaha total, il a traité l'élu rouge de menteur avant de s'excuser. Patrick Assirvaden qui soutenait son collègue du parti a été expulsé.