Tunisie: Tennis | Aujourd'hui Ons Jabeur joue Haddad Maia en quarts - Elle a tout pour briller !

Un tennis de plus en plus consistant, un physique en amélioration, un public derrière elle et un registre technique qui lui permettent de viser les demi-finales.

Elle réalise son meilleur parcours lors de ce tournoi parisien du grand chelem, ça permet d'oublier les points perdus en pleine saison de la terre battue (Rome et Madrid) après une blessure contractée à Stuttgart. En jouant face à Haddad Maia aujourd'hui, Ons Jabeur marque son passage cette année à Roland-Garros et le plus important confirme son retour progressif après cette blessure tombée au mauvais moment. Sobre, de plus en plus confiante, zen dans les moments clés et avantagée par un tirage au sort clément qui l'a épargnée plus ou moins dans les quatre premiers tours, Ons Jabeur entame à partir d'aujourd'hui un tournant clef à Roland-Garros.

On arrive là au stade le plus déterminant et le plus exigeant avec la dernière ligne droite pour le titre. Cette année, Roland-Garros a été fatal pour les têtes de série, notamment le top 20 où maintes joueuses favorites ont quitté dès le premier et le deuxième tours.

Et forcément, Ons Jabeur sait bien que son adversaire du jour, B. Haddad-Maia, vient de sortir un grand match au tour précédent où elle a fait un retour fracassant en laissant beaucoup d'énergie. C'est une joueuse athlétique, de grande taille, gauchère qui joue à l'usure et qui ambitionne à aller loin dans ce tableau final. Ce sera un duel de poignets, et là, Ons est mieux nantie, mais aussi un duel athlétique de jambes et de souffle.

On pense que Ons a bien économisé ses forces lors des matches précédents, mais elle aura à ne pas céder à la nervosité ni à la pression de gagner.

On attend également qu'elle serve une meilleure première balle pour éviter la puissance du retour de la Brésilienne.

Nul doute que Ons Jabeur a tous les atouts en main pour filer vers les demi-finales pour la première fois à Roland-Garros. Non seulement les Tunisiens seront acquis à sa cause, mais une bonne partie du public français qui aime en elle ce style de jeu démarqué, et cette sympathie qui lui offre une indiscutable popularité sur le circuit.

Nous serons de tout coeur avec elle !