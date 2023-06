Afrique: Mise en exergue au Caire des mesures prises par le Maroc pour renforcer les piliers de l'Etat social

Le Caire — Les différentes mesures et actions entreprises par le Royaume du Maroc pour renforcer les piliers de l'Etat social, ont été mises en exergue, mardi au Caire, lors de la 2-ème session de la Conférence ministérielle sur le développement social dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Dans une allocution adressée à cette Conférence de deux jours, qui se tient sous le thème "Justice sociale et sécurité communautaire", la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Awatif Hayar, a souligné que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a pris un ensemble de mesures économiques et sociales pour améliorer les conditions des citoyennes et des citoyens et pour consolider les piliers de l'État social.

Il s'agit notamment de l'élaboration du nouveau Modèle de développement, qui accorde une grande importance à l'investissement dans le capital humain et à l'intensification des efforts déployés par tous les établissements aux niveaux national et local pour parvenir à la convergence des politiques sectorielles, afin de fournir des services publics efficaces et une dynamisme économique, et de créer une justice sociale et spatiale entre les différentes régions du Royaume, a-t-elle dit.

Elle a ajouté que le chantier de généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi, figure parmi les chantiers majeurs du Royaume, et une véritable révolution sociale en vue de renforcer la cohésion sociale et de soutenir les catégories vulnérables, à travers la généralisation progressive de la protection sociale à tous les citoyens à l'horizon de l'année 2025.

Dans ce sens, Mme Hayar a affirmé que le gouvernement a réalisé de grands progrès dans la mise en oeuvre de ce chantier, notant qu'il a réussi à généraliser les prestations d'assurance maladie obligatoire pour permettre à tous les Marocains de bénéficier d'une couverture maladie.

Les mesures de protection sociale comprennent également la généralisation des allocations familiales à près de sept millions d'enfants en âge de scolarisation, et qui profitera à trois millions de familles, avant la fin de l'année 2023, a poursuivi Mme Hayar.

Elle a fait savoir qu'afin de cibler au mieux les familles souffrant de la pauvreté et de vulnérabilité pour bénéficier de divers programmes, il a été procédé à l'adoption du Registre Social Unifié (RSU), un mécanisme efficace de ciblage visant à renforcer les piliers de l'État social, à aider un million de familles de sortir de la vulnérabilité, et à augmenter l'activité économique des femmes à l'horizon 2026.

La ministre a, à cet égard, indiqué que le Maroc a oeuvré à créer la Commission nationale pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, et à élaborer un cadre stratégique pour l'égalité et la parité à l'horizon 2035.

Dans ce cadre, le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille a travaillé pour élaborer la stratégie "Jisr" et la mettre en oeuvre avec ses trois axes, à savoir le développement d'un environnement social intelligent et inclusif, la promotion des programmes d'égalité et de leadership pour les femmes, et le soutien de la cohésion familiale et ce à travers plusieurs programmes intégrés concernant la protection de la famille, l'autonomisation économique des femmes, la protection de l'enfance contre toutes les formes de la violence, la protection des personnes âgées et la promotion des droits des personnes en situation de handicap, a-t-elle précisé.

Le ministère a également oeuvré à mettre en place un cadre pour former des assistants sociaux en nombre suffisant afin de prendre en charge les personnes âgées à domicile, les personnes handicapées et en général les personnes ayant besoin de soins, afin d'alléger la charge pesant sur les familles et les femmes, ce qui contribue à libérer des énergies, des familles et des femmes, et renforce leur participation dans divers domaines politique, économique, social et culturel, a souligné Mme Hayar.

Elle a, par ailleurs, rappelé que la Constitution du Royaume a accordé un intérêt particulier à la question de la promotion des droits des personnes en situation d'handicap, en interdisant la discrimination fondée sur le handicap et en constitutionnalisant des droits politiques, sociaux, économiques et culturels des personnes à besoins spécifiques, ajoutant qu'en ratifiant la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, le Maroc a affirmé son plein engagement à consolider le processus de participation sociale des personnes handicapées.

Mme Hayar a salué les efforts importants déployés par l'OCI pour asseoir des mécanismes de coopération entre les États membres, afin d'accroître les opportunités de coopération entre eux pour protéger tous les types de droits, comme stipulé dans le Pacte international relatif aux droits économiques, culturels et sociaux.

Le Maroc est représenté à cette rencontre par une délégation conduite par l'ambassadeur du Maroc en Égypte et Représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Tazi, accompagné du directeur du Développement social au ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille, Rachid El kdida.

Ce conclave connait la participation des ministres chargés du développement social dans les États membres de l'OCI, des représentants des organes et institutions compétents de l'organisation, ainsi que des représentants de plusieurs organismes régionaux et internationaux.

Lors de cette session, les pays membres et les organes de l'OCI passeront en revue les efforts déployés dans le domaine de la lutte contre la violence à l'égard des enfants et le travail des mineurs, le renforcement de l'institution du mariage et de la famille, ainsi que la promotion des soins, de la sécurité sociale et de l'intégration sociale des personnes âgées et des personnes à besoins spécifiques.

La 2-ème Conférence ministérielle pour le développement social se tient dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions du Conseil des ministres des Affaires étrangères et de la première Conférence qui s'est tenue le 9 décembre 2019 à Istanbul, en Turquie