Maroc: Le premier vice-président de la Chambre des conseillers s'entretient avec une délégation du Réseau Parlementaire du groupe de la BM et du FMI

Rabat — Le premier vice-président de la Chambre des conseillers, Mohamed Hanine, a eu lundi, des entretiens avec les membres d'une délégation comprenant vingt parlementaires de plusieurs pays du Réseau Parlementaire du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), en visite dans le Royaume.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la tenue en octobre prochain à Marrakech des Assemblées annuelles du Groupes de la BM et du FMI, a donné lieu à des échanges approfondis sur les priorités des réformes économiques et sociales au Maroc, en plus de l'examen de questions d'intérêt commun ayant trait aux relations avec ces deux institutions internationales, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Ces entretiens ont également été l'occasion pour les membres de la délégation de s'informer de près des priorités de développement au Maroc, et des principaux axes de l'action gouvernementale et parlementaire dans le cadre de l'actuelle législature, qui coïncide avec l'adoption du nouveau modèle économique, lequel est basé sur des fondements importants, dont la transformation numérique, l'innovation stratégique et le financement du développement.

M. Hanine a présenté, à cette occasion, un aperçu des réformes structurelles initiées par le Royaume, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans les différents domaines socio-économiques et institutionnels et pour la réalisation des objectifs du projet de l'Etat social en ce qui concerne la réforme du système de l'éducation et de la formation professionnelle, la lutte contre la déperdition scolaire, et les politiques publiques liées à la santé, à la sécurité sociale et la valorisation du capital humain, outre les programmes d'autonomisation politique et économique de la femme marocaine et l'égalité des sexes.

Réagissant aux interventions des membres du Réseau, M. Hanine a évoqué les efforts considérables fournis par le Maroc dans le domaine de la transparence de la gestion publique et de la réalisation de la bonne gouvernance financière, afin d'améliorer le rendement des programmes et politiques du gouvernement au profit de l'ensemble des catégories sociales concernées.

Le président du Réseau Parlementaire du groupe de la BM et du FMI et Membre des communes au Royaume-Uni, Liam Byrne, a, de son côté, mis en avant l'importance des Assemblées annuelles du Groupes de la BM et du FMI prévues en octobre prochain à Marrakech, sur la voie de la réalisation des Objectifs du millénaire et du Sommet de Paris, dans un contexte marqué notamment par la propagation continue de la pauvreté, des maladies et épidémies, des conflits armés et l'aggravation des changements climatiques.

Il a fait part de l'intérêt qu'il porte à l'expérience de réformes globales et diversifiées menées au Maroc, affirmant que les enseignements tirés de cette expérience sont importants et méritent d'être partagés avec d'autres pays pour relever les mêmes défis, dans le cadre des efforts visant à approfondir la compréhension mutuelle afin de mieux servir les relations multipartites.