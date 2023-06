Maroc: 'Le Maroc aux yeux des Palestiniens', documentaire-témoignage de la présence marocaine à Al-Qods

Rabat — Le documentaire "Le Maroc aux yeux des Palestiniens", témoignage vivant de la présence historique du Royaume à Al Qods Acharif, a été projeté en avant-première à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM), en présence d'un parterre de personnalités de divers horizons.

Organisée à l'initiative du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, cette projection en avant-première associée à une exposition de tableaux sur les valeurs humaines dans les discours de SM le Roi Mohammed VI, intervient dans le cadre des activités de la 28ème édition du Salon du Livre et de l'Édition de Rabat (SIEL 2023).

Ce documentaire retrace diverses facettes de la présence marocaine multiséculaire dans la ville sainte d'Al-Qods et en Palestine, en général, tant elle remonte à la participation des Marocains aux côtés du sultan Salaheddine Al-Ayoubi, à la libération de la ville sainte.

Le film met en lumière, à travers des entretiens avec des personnalités marocaines et palestiniennes, moult données documentées attestant de la présence des Marocains au coeur de la ville d'Al-Qods et en Palestine, les positions du Maroc à l'égard de la cause palestinienne, tout en mettant en avant l'action menée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui relève du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, dans le soutien à la lutte des Maqdessis.

Dans une allocution, le directeur de la BNRM Mohamed El Ferrane, a indiqué que ce documentaire témoigne de la place de la Palestine et de la ville d'Al-Qods dans les coeurs des Marocains au fil de l'histoire, rappelant à cette occasion l'histoire de la migration marocaine en Palestine et de la migration des Palestiniens en direction du Royaume.

Pour sa part, l'ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Choubki, a exprimé ses remerciements aux organisateurs de cette projection, notant que ce documentaire reflète la force des relations maroco-palestiniennes qui sont fortement ancrées dans l'histoire.

De même, il a mis l'accent sur le soutien de SM le Roi Mohammed VI et du peuple marocain à la cause palestinienne, d'autant plus que "les Marocains forment la plus grande communauté qui soutient la cause palestinienne à l'étranger".

De son côté, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a insisté sur les liens solides unissant les Marocains et leurs frères palestiniens tel que relevé dans ce film documentaire réalisé par le CCME, en partenariat avec l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Ce film documentaire montre de belles images montrant la solidité des relations maroco-palestiniennes, comme en témoignent la visite de Feu SM Mohammed V en 1960 à Al-Qods, le travail inlassable accompli par Feu SM Hassan II en faveur de la Palestine, ainsi que l'action continue de SM le Roi Mohammed VI au service de cette cause à travers notamment sa présidence du Comité Al-Qods et la supervision des actions de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a-t-il ajouté.