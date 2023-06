Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi réaffirme sa détermination, Sama s'engage à prêcher par les actes !

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé, mardi 6 juin 2023, au chapiteau de la Cité de l'Union Africaine, à la présentation officielle du Baromètre national du climat des affaires. Il s'agit d'un outil technique qui retrace l'état des lieux de la vie économique du pays en vue des mesures efficaces visant essentiellement à booster le partenariat public-privé.

C'est la Cellule Climat des Affaires de la Présidence de la République, avec l'appui de ses partenaires, qui l'a réalisé après des enquêtes menées, du 24 janvier au 27 mars 2023, sur un échantillon de 403 entreprises reparties en 13 secteurs de l'économie du pays. Outre les opérateurs économiques, plusieurs personnalités du pays ont assisté à la cérémonie de présentation des résultats de ce Baromètre national, à l'instar du Premier ministre Sama Lukonde et du Président du Sénat Bahati Lukwebo.

Félix Tshisekedi place les warriors face à leurs responsabilités

La Cellule présidentielle en charge du climat des affaires s'est appuyée sur trois piliers, à savoir : l'environnement des affaires, la conjoncture économique et divers sujets d'actualité. Le rapport révèle que le climat des affaires en RD Congo évolue dans une dynamique peu reluisante avec un taux de 37%. C'est face à cet état de chose que le Président Félix Tshisekedi a, d'une voix ferme, insisté sur la responsabilité des uns et des autres.

Il a articulé son mot autour des efforts que le Gouvernement de la République, sous la conduite du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, ainsi que les animateurs de toutes les autres institutions se doivent de déployer pour assainir l'environnement des affaires en RDC. Pour lui, l'heure est aux actions d'envergure qui puissent favoriser l'amélioration des conditions de vie des congolais.

«Sachez-le, le peuple vous regarde et je vous regarde également. Votre grande victoire sera de vous battre corps et âme pour réaliser une nette amélioration de la situation, chacun dans son secteur respectif. Vous avez l'obligation de soigner, de redorer l'image écornée de notre pays dans votre institution pour en faire la nouvelle vitrine de l'amélioration du climat des affaires. Il est donc temps d'agir pour des résultats palpables.

C'est pour cela que la République vous a engagés et vous paye. Vous lui êtes redevables », a martelé Félix Tshisekedi. Il a, en outre, exhorté l'exécutif central à toujours oeuvrer en faveur du maintien du dialogue public-privé. Aux opérateurs économiques, il leur a demandé de faire confiance aux dirigeants du pays, tout en insistant sur le bon sens pour ne pas prêter flanc aux pratiques illicites.

«Pour la plupart d'entre les animateurs des institutions, mon appel de ce jour est un énième appel. Comprenez qu'en agissant correctement, vous rendez service à notre patrie et ce n'est qu'en cela qu'elle vous en sera reconnaissante. Il est plus que temps de vous lever, de vous montrer agressifs à l'égard des fléaux identifiés dans la rapport du Baromètre national du climat des affaires pour, enfin, convaincre les investisseurs déjà installés dans notre pays à y demeurer et pour ceux qui hésitent encore, à venir, de lever définitivement l'option de rejoindre la République démocratique du Congo.

C'est pourquoi, à la voix exprimée du secteur privé... Les problématiques relevées par le Baromètre national du climat des affaires ne sont certes par nouvelles. Elles ne datent ni d'aujourd'hui, ni de cinq dernières années. En effet, elles se sont enracinées depuis plusieurs décennies. Fort heureusement pour nous, elles ne sont pas insurmontables.

C'est pour cette raison que la question de l'amélioration du climat des affaires a toujours été pour moi une priorité et sera toujours à l'ordre du jour et au coeur de mon action jusqu'à ce que l'engagement du Gouvernement soit honoré à travers la réalisation substantiellement satisfaisante des assignations ministérielles du climat des affaires », a-t-il indiqué, juste avant de rappeler les efforts réalisés dans ce sens l'année dernière.

« Nous avons pu finaliser, au cours de l'année 2022, 26 réformes et actions de la Feuille de route de l'amélioration du climat des affaires. Un taux de réalisation jamais atteint auparavant. Cependant, je ne peux, au regard des résultats de cette enquête, me réjouir de cette performance. Les défis qui restent à relever nous exigent à demeurer proactifs et en alerte permanente".

Sama Lukonde pour l'amélioration du climat des affaires

Le Premier ministre Sama Lukonde a, dans son intervention, reconnu les efforts en cours que le Chef de l'Etat ne cesse de mettre à l'oeuvre pour améliorer le climat des affaires au pays. Il a rassuré qu'il ne ménagera aucun effort pour relever les défis suivant cette même vision du Chef de l'Etat.

«L'amélioration du climat des affaires, constituant le 6ème pilier du programme d'actions du gouvernement, nous avons travaillé d'arrache-pied avec les structures concernées afin de définir les réformes stratégiques et pérennes en cette matière. Je pense notamment, à l'adoption de la Feuille de route des réformes gouvernementales sur l'amélioration du climat des affaires...

Je sais que le score qui nous est présenté ici implique encore plus de responsabilisation des membres du gouvernement et un engagement plus fort de la part du pouvoir public en mettant de l'emphase sur une plus grande redevabilité et une exigence forte en termes des résultats.

C'est ce que nous nous employons continuellement à faire, car il est inadmissible que les résultats de la prochaine enquête soient moins élevés comparativement à ceux qui nous sont présentés ce jour. Il parait notamment utile de renforcer et d'harmoniser davantage la coordination institutionnelle dans le processus de mise en oeuvre des réformes, notamment par le renforcement du dialogue public-public, ainsi que celui du dialogue public-privé », a affirmé Jean-Michel Sama Lukonde.