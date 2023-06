Congo-Brazzaville: Département du Pool - Le DDR officiellement lancé vendredi à Kinkala

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, va lancer officiellement le 9 juin, à Kinkala, dans le Pool, le programme de Désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des ex-combattants de ce département.

Financé à hauteur de 8 milliards FCFA, dont 6,3 milliards apportés par les partenaires et 2 milliards par le gouvernement congolais, le programme DDR prévoit le désarmement de 7 500 ex-combattants, la démobilisation et la réinsertion de 10 000 bénéficiaires dont 7 500 ex-combattants et 2 500 membres associés et la réintégration de 20 000 bénéficiaires et 10 000 membres des communautés.

Le DDR a pour objectif de permettre à la population du Pool, meurtrie par des conflits armés à répétition, de se réinsérer dans la société afin de prévenir la recrudescence des violences. Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signé en 2017 entre le gouvernement et la partie rebelle, à savoir le Conseil national des républicains.

Le lancement officiel du DDR sera suivi par l'organisation de plusieurs activités dont la tenue, du 8 au 9 juin, toujours à Kinkala, d'un atelier d'imprégnation dudit programme auquel participeront plus de 200 personnes. Il s'agit, entre autres, des membres des comités de dialogue et de réconciliation issus des districts et les deux communes de plein exercice (Mayama et Kindamba) ainsi que des autorités politiques administratives du département du Pool.

La mise en oeuvre de ce programme favorisera un retour "définitif"à la vie normale par la reprise des activités économiques et socioculturelles, la libre circulation des personnes, des biens et services.