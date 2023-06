Congo-Brazzaville: Portrait - Dr Esther Babady préside la société panaméricaine de virologie clinique

Nommée présidente de la la Pan American Society for Clinical Virology (Société panaméricaine de virologie clinique), en juillet 2022, pour un mandat de deux ans, la Congolaise Dr Esther Babady est une microbiologiste clinique spécialisée dans le diagnostic moléculaire des maladies infectieuses.

La Société panaméricaine de virologie clinique est une organisation qui encourage le développement scientifique et la pratique médicale des tests de diagnostic viral. Elle s'efforce également d'améliorer la compréhension de tous les aspects des maladies virales humaines, y compris la biologie virale humaine, les manifestations de la maladie, la pathogenèse, l'immunité, l'épidémiologie, le traitement et la prévention.

Le Dr Esther Babady travaille depuis quatorze ans au Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), à New York. Un centre de traitement et de recherche sur le cancer, fondé en 1884 dans cette ville, aux États-Unis. Il se classe dans les deux premiers "Best hospitals for cancer" chaque année depuis que U.S. News & World Report a commencé à classer les hôpitaux en 1990.

Depuis avril 2021, elle est directrice du service de microbiologie clinique du MSKCC, directrice du programme de bourses en microbiologie clinique, un programme de bourses de deux ans pour les candidats de niveau postdoctoral (PhD, MD, DO) qui est accrédité par l'American society for microbiology ; microbiologiste titulaire et professeure au département de pathologie et de médecine de laboratoire et au département de médecine du MSKCC.

En tant que directrice du service de microbiologie clinique du MSKCC, le travail d'Esther Babady se divise en quatre catégories : administration, clinique, recherche et éducation. Ses responsabilités cliniques et administratives, a-t-elle expliqué lors d'une interview, comprennent tous les aspects de la gestion d'un laboratoire CLIA (Clinical laboratory improvement amendments) très complexe.

En tant que directrice du service de microbiologie clinique, elle est responsable de la gestion ainsi que de la supervision de l'analyse des échantillons dans le laboratoire et offre une consultation clinique concernant la commande de tests diagnostics et l'interprétation de leurs résultats. Ses recherches portent sur le développement, la validation et l'évaluation clinique de tests moléculaires permettant un diagnostic plus rapide et plus sensible des maladies infectieuses, dans le but d'améliorer les soins aux patients.

Mise en place du premier test covid-19 à New-York

Leader reconnu au niveau national américain dans la compréhension des variantes et des tests de covid-19, Dr Esther Babady a mis à profit sa vaste expertise en microbiologie clinique et en diagnostic moléculaire des maladies infectieuses pour préparer le Memorial sloan kettering à faire face au coronavirus et à assurer la sécurité des employés et des patients.

Alors que les tests étaient extrêmement rares au début de l'année 2020, elle et son équipe ont mis au point le premier test covid-19 approuvé par la Food and drug administration de la ville de New York. Grâce à ce test, Memorial sloan kettering a pu tester et tracer, de manière indépendante, des milliers d'employés et de patients dans la région métropolitaine.

Pour accélérer encore le processus de test et protéger le personnel soignant, son équipe a mis au point un test de salive autoprélevée qui s'est avéré tout aussi efficace pour détecter le virus. Lorsqu'il est apparu clairement que le nouveau coronavirus, ou SRAS-CoV-2, commençait à muter, le Dr Esther Babady et son équipe ont pris l'initiative de tester de nombreuses variantes et de partager ces informations avec les responsables des soins de santé de la ville. Pour ce travail remarquable, elle a reçu le prix « Whole health heroes » (Héros de la santé globale) pour 2021.

Avoir un impact sur les soins aux patients

Le Dr Esther Babady est titulaire d'un doctorat en biochimie et biologie moléculaire et a effectué un stage postdoctoral CPEP en microbiologie clinique, tous deux à la Mayo Clinic de Rochester (Minnesota), avant de rejoindre le MSKCC. Elle est certifiée par l'American board of medical microbiology, membre de l'Infectious disease society of America et de l'American academy of microbiology.

« J'ai toujours su que je voulais que mes travaux de recherche aient un impact sur les soins aux patients, mais ce n'est qu'au cours de ma dernière année d'études supérieures que j'ai pris conscience de l'existence d'une carrière de directeur de laboratoire clinique. Mon mentor pour le doctorat à la Mayo Clinic, le Dr Grazia Isaya, m'a présentée à son mari, le Dr Piero Rinaldo, qui était directeur de la génétique biochimique clinique au sein du département de médecine de laboratoire et de pathologie de la Mayo Clinic.

En raison de mon intérêt général pour les maladies infectieuses, le Dr Rinaldo m'a mise en contact avec le Dr Frank Cockerill, qui était à l'époque directeur de la division de microbiologie clinique de la clinique Mayo. Je suis tombée amoureuse de la microbiologie clinique. Je n'ai jamais regardé en arrière ! », a-t-elle fait savoir, lors d'une interview avec l'association for Molecular pathology.

Rédactrice senior

Dr Esther Babady fait partie de plusieurs comités professionnels, dont le Clinical microbiology and public health leadership committee de l'American Society for microbiology et le Comité des relations professionnelles de l'Association for molecular pathology. Elle est rédactrice senior chez « Microbiology Spectrum », une revue en ligne à accès entièrement libre qui publie des recherches dans tous les domaines des sciences microbiennes fondamentales, appliquées et cliniques. Elle fait également partie des comités de rédaction du Journal of clinical virology et du Journal of molecular diagnostics.

Par ailleurs, Dr Esther Babady est conseillère de l'entreprise EdenRoc, une société privée de biotechnologie créée pour soutenir des jeunes entreprises de classe mondiale dans le domaine des sciences de la vie. Elle est aussi membre du Conseil consultatif externe de RADx® Underserved Populations (RADx-UP), un consortium de 137 projets de recherche qui étudient les schémas de dépistage du covid-19 dans les communautés des États-Unis et de leurs territoires, ainsi que dans les nations tribales des Etats-Unis.

En 2017, Dr Esther Babady a reçu le le prix « PASCV Memorial Pioneer Award for Young Investigators », décerné en l'honneur de personnes ayant joué un rôle important dans la fondation et le développement de la Société panaméricaine de virologie clinique (PASCV). Il est décerné à un jeune chercheur titulaire d'un doctorat et âgé de moins de 40 ans ou de moins de 10 ans après l'obtention de son doctorat, afin de récompenser une personne ayant apporté une contribution significative au domaine de la virologie clinique ou diagnostique (soit un seul article, soit un ensemble de recherches) au cours des premières années de sa carrière.