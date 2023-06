Congo-Brazzaville: Maintien de la paix - Plus de 4000 militaires congolais engagés aux côtés de l'ONU

L'humanité a célébré, le 6 juin, le 75e anniversaire des opérations de maintien de la paix des Nations unies. Au Congo, lors d'un focus organisé à Brazzaville, il en est ressorti que plus de 4000 militaires et policiers congolais participent présentement aux opérations de maintien de la paix sous l'égide des Nations unies.

La cérémonie commémorative a été présidée par le ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Jean Claude Gakosso, en présence du haut commandement militaire. Dans son message, il a rappelé à l'opinion l'intérêt de consolider les acquis de paix à travers le monde, exhortant la communauté internationale à s'unir au Congo afin « d'ériger une muraille infranchissable contre les guerres ».

« L'Europe a été le théâtre de la Première Guerre mondiale avec plus de 40 millions de morts. Elle a subi aussi la Seconde Guerre pour avoir encaissé près de 60 mille morts. Au moment où l'Europe vit une tragédie, nous ne pouvons baisser les bras, au contraire, nous devons oeuvrer ardemment afin d'apporter un soutien total à la paix », a souligné Jean Claude Gakosso.

Faisant le point de la participation du Congo aux opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations unies (ONU), le colonel Jean Serge Loungui a fait savoir que le Congo, pays membre de cette organisation depuis 1960, participe depuis les années 1980 aux différentes missions de maintien de paix.

A ce jour, a-t-il souligné, ce pays a déjà pris part à onze missions de maintien de la paix à travers le monde, engageant plus de 4000 militaires et policiers sur les lieux de conflit afin de participer à la consolidation de la paix dans le monde.

Dans son exposé vidéo-projeté, l'officier militaire a renchéri que le Congo reste déterminé à contribuer, sous l'égide de l'ONU, à un monde sans conflit et compte tout mettre en oeuvre pour la cause. Ainsi, a-t-il poursuivi, il entend créer de nouvelles unités d'intervention en vue de parer à toute éventualité.

Délivrant le message du secrétaire général des Nations unies, le coordonnateur résident de cette organisation au Congo, Chris Mburu, a affirmé que depuis 1948 plus de « deux millions de soldats de la paix ont servi dans 71 missions » pour des besoins de tranquillité.

« En accomplissant ce travail fondamental, plus de 4 200 Casques bleus ont perdu leur vie. Nous exprimons notre sympathie et solidarité à leurs familles, amis et collègues. Actuellement, plus de 87000 soldats de la paix, originaires de 125 pays, participent à douze opérations de maintien de la paix à travers le monde. Ils se heurtent à des tensions et divisions mondiales croissantes, à des processus de paix qui stagnent et à des conflits de plus en plus complexes », a indiqué Chris Mburu, citant António Guterres.

Plusieurs membres du gouvernement et de chefs de missions diplomatiques ont participé au 75e anniversaire des opérations de maintien de la paix.