Congo-Kinshasa: Equateur - Un Député provincial plaide pour le paiement des arriérés de salaire des enseignants de Bolombo

Le député provincial, Peter Lopose, plaide pour le paiement de salaire de quatre mois, des enseignants de Bolombo, dans la province de l'Equateur.

A en croire ce député, ces enseignants impayés traversent un véritable calvaire pour assurer la survie de leurs familles. La plupart de leurs enfants n'ont pu participer aux épreuves hors session de l'examen d'Etat.

D'autres ne sont pas admis aux examens de fin d'année, au secondaire, soit aux épreuves de mi-session, dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire.

La situation concerne notamment des fonctionnaires et enseignants de Basankusu, Bolomba, Makanza, Bikoro, Lukolela et Yumbi qui sont payés par l'Institution financière pour les ouvres de développement (IFOD), la banque catholique, et la Caritas.

« La fois passée, on était passé ici [sur Radio Okapi] pour dénoncer la même situation. Trois jours après, on a payé les gens. Faut-il chaque fois des pressions pour payer les gens ? Non ! Le salaire a un caractère alimentaire inaliénable. C'est-à-dire le salaire doit être permanent, à la date fixée par la loi. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit ! », a déclaré le député Peter Lopose.

Il interpelle le Gouvernement afin de trouver une réponse urgente pour ces fonctionnaires :

« Aujourd'hui je tiens à interpeller les autorités nationales : le Premier ministre, qui est le chef du Gouvernement, le ministre du Budget, le ministre des Finances et celui de l'Enseignement primaire secondaire et technique, afin qu'ils puissent s'impliquer et décanter la situation sociale de mon territoire », a-t-il poursuivi.

Le député provincial, élu de Bolombo, dénonce notamment la discrimination dont ces gens sont victimes, alors que leurs collègues sont régulièrement payés par le même gouvernement :

« On ne peut pas préjudicier une catégorie des gens et privilégier une autre. Je demande aux autorités qui me suivent, même au comité national de suivi de paie, de s'impliquer puisque les territoires de Bolomba, Basankusu, Makanza, les fonctionnaires et les enseignants, ne sont pas payés mensuellement.

Si les enseignants ne sont pas payés d'ici là, je vais contacter les députés au niveau national. Je sais qu'après ma déclaration, les autorités vont payer les enseignants de Bolomba. Sinon, ce sera une tentative de détournement », a poursuivi Peter Lopose.

Pour les enseignants de Mbandaka, qui accusent à ce jour trois mois d'arriérés de salaire, l'abbé coordinateur de la Caritas Mbandaka-Bikoro a récemment indiqué que l'IFOD ne reçoit pas les fonds du gouvernement à temps.