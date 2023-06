Mali: Renforcement de la gouvernance locale dans la région de Kidal - Formation des acteurs de la société civile pour une participation citoyenne active

L'ONG « Solidarité pour le Sahel » (SOLISA), en partenariat avec la MINUSMA, a organisé du 31 mai au 2 juin 2023 une session de renforcement des capacités dans la localité d'Essouk, région de Kidal. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large visant à renforcer la gouvernance locale et à promouvoir la participation citoyenne dans la région.

L'atelier a réuni 21 personnes représentant divers acteurs locaux tels que le gouvernorat d'Essouk, la mairie, les leaders religieux, les chefs de village et de fraction[1] ainsi que des membres de la société civile.

Les participants ont travaillé sur les rôles et des fonctions des représentants de la société civile, ainsi que des différents types d'organisations. Des sujets tels que les principes de bonne gouvernance, la démocratie et l'administration du système judiciaire ont été abordés.

Les participants ont exprimé plusieurs recommandations concrètes pour améliorer le secteur de la société civile à Essouk et dans la région de Kidal. Ils ont souligné l'importance d'encourager les interventions de partenaires techniques et financiers dans la région ainsi que le renforcement des actions de la MINUSMA dans la commune. Ils ont aussi proposé d'élaborer un plan d'action sur la cohésion sociale et les priorités de développement local au niveau communal.

Parmi les autres recommandations figurent un accès à l'eau potable plus aisé pour les populations locales, l'opérationnalisation du Centre de santé communautaire (CSCom) et la réhabilitation des écoles avec un personnel mieux formé et des équipements adéquats. Enfin, les participants ont souligné l'importance de fournir une aide alimentaire aux communautés et à leur bétail, afin de soutenir leur résilience face aux défis auxquels ils sont confrontés.

Cette session de renforcement des capacités à Essouk marque une étape importante dans les efforts de développement et de promotion de la gouvernance participative dans la région de Kidal. Elle témoigne de l'engagement des acteurs locaux à travailler ensemble pour améliorer les conditions de vie des populations et renforcer la stabilité de la région.

Cette initiative a pu voir le jour grâce au financement par la MINUSMA du projet « Renforcement de la société civile et des autorités administratives et coutumières pour l'amélioration de la gouvernance locale dans la région de Kidal ».

[1] La fraction constitue une entité administrative nomade de base au Mali