Madagascar: Spectacle - Gims prêt à enflammer le stade Barea Mahamasina, ce samedi

Le grand show de Gims à Madagascar approche à grands pas. Pour rappel, il se tiendra au stade Barea Mahamasina dans la soirée de ce samedi 10 juin.

Le héros de la soirée vient tout récemment d'envoyer une vidéo dans laquelle il confirme sa venue, pour un show « exceptionnel, épique et historique », pour reprendre ses propres mots.

Price Event, l'organisateur de l'événement, ses partenaires de toujours Good Vibes ainsi que le manager de ces stars internationales qui sont déjà venues à Madagascar, NasProd, ont préparé cet événement depuis longtemps. En effet, Gims avait prévu de venir dans la Grande Ile en novembre dernier mais a dû annuler et reporter sa venue.

La préparation du show s'est donc poursuivie depuis. Les organisateurs chevronnés n'en sont d'ailleurs pas à leurs premières. expériences dans l'organisation de concerts internationaux de cette envergure, pour ne citer que leur dernier événement en date, celui de Tayc qui s'est joué à guichet fermé au même endroit, c'est-à-dire au stade Barea, au mois de mars dernier. Tout est fin prêt du côté de l'organisation selon les explications de Nathalie Baholy Nirinarivelo, responsable auprès de Price Event : sons et lumières seront à la hauteur du show. Plusieurs écrans géants seront mis en place pour offrir plusieurs perspectives du spectacle au public. La sécurité du lieu, notamment la protection de la pelouse du terrain de foot, la réorganisation du parking ainsi que la restauration pour les intéressés seront également assurées.

Le show est prévu durer au moins 4 heures. Des artistes malgaches tels que Nael, Ceasar et Mr Sayda ainsi que d'autres artistes surprises assureront la première partie du concert qui sera chaudement animé par Barhone et des DJ locaux. Gims déploiera ensuite ses talents de showman pour un spectacle entièrement en live avec ses musiciens et ses danseurs.

MVola de Telma, un des partenaires de cet événement culturel, fera une offre promotionnelle pour l'occasion. Tout achat de billets de ce spectacle via ce service de paiement mobile bénéficiera d'un billet gratuit. « Nous sommes convaincus que ce sera une belle opportunité pour les artistes malgaches de partager la scène avec cette star internationale. Et nous voulons surtout offrir une expérience unique au public et aux fans de Gims à Madagascar », affirme Riantsoa Rabefitia, Responsable des Relations Publiques chez Telma à propos de ce partenariat.

D'autres partenaires de l'événement proposeront également des promotions dans la billetterie pour permettre au plus grand nombre de venir voir le rappeur congolais aux huit millions de disques. Ceci dit, les billets sont toujours disponibles auprès de la plateforme de billetterie en ligne ticketplace.io et les points de vente Mass'In.