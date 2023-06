Ile Maurice: Loto - Mai a porté chance à six gagnants se partageant Rs 70 millions

Le mois de mai a porté chance à six joueurs du Loto. Quatre semaines de suite, le jackpot du Loto est tombé faisant au total six grands gagnants avec un montant de plus de Rs 70 millions remporté. La série a commencé avec deux gagnants se partageant le jackpot de Rs 38 millions, puis un grand gagnant de Rs 7,1 millions suivi de deux grands gagnants de Rs 3,5 millions chacun et pour boucler la boucle, un gagnant de Rs 18,9 millions.

Les détaillants qui ont vendu les différents tickets gagnants sont éparpillés à travers l'île, de Pamplemousses à Roches-Noires en passant par Belle-Rose. Ce sont notamment Alain Boutique à Pamplemousses, l'Admirable Supermarket à Roches-Noires, Mathura Bhandaar à Calebasses, VirahSawmy Store à Avenue Belle-Rose Quatre- Bornes, Chick N B et Ken Shop à Port-Louis. Mons. Lalit, l'un des gagnants qui avait partagé son histoire à visage découvert n'a pas laissé les Mauriciens insensibles.

Jouant au Loto avec ses amis depuis des années, l'un d'eux n'est plus de ce monde. De ce fait, ils ont décidé d'offrir une partie à la famille du défunt et par la même occasion faire des dons aux plus démunis.