Madagascar: CC Esca - « Jesosy no izy » de Mickael Randriambololona en live

Si son nom n'est pas encore populaire, Mickael Randriambololona est en train de percer dans le milieu de la musique évangélique. Bientôt, il sortira son premier album baptisé « Jesosy no izy ». Pour marquer le coup, le chanteur donne rendez-vous au public le 15 juillet au CC Esca Antanimena.

Pour l'occasion, le jeune homme s'entoure de musiciens reconnus : Fy ny Aina Rajaofetra au clavier, Manitra Rabarisoa à la guitare, Fetra Kely à l'acoustique, Joosia Kennedy Randriamalanjaona à la basse, Tonny Toufa Loux aux percussions, Miora Rabarisoa à la batterie, Fifaliana Rakotomandimby au violon ainsi que Bibs et Gracia aux cuivres. De même, Lovatiana et la formation Meva Gospel y participeront en qualité d'invités. Selon le chanteur, « cet évènement sera un moment de célébration important pour le groupe, mais aussi une occasion de rendre gloire à Jésus et Lui donner le meilleur ».

À ses débuts, sa chanson « Hanara-dia » a inondé le petit écran en 2021, suivie de plusieurs morceaux lancés sur les réseaux sociaux. S'ensuivent « Tsara Jehovah », « Adidiko ianao », « Tsy mendrika », « Finaritra ». La musique évangélique est une évidence pour lui car d'après ses dires, « gagner des âmes pour Jésus est mon objectif. Je serai heureux si une ou plusieurs personnes sont sauvées ou connaissent Jésus à travers mes chansons, car le sacrifice de Jésus est précieux et sa grâce me suffit. » Cette conviction transparaît dans les paroles de ses chansons. Une conversion qui rappelle souvent que « l'homme a ses limites, seul Jésus ne change hier, aujourd'hui et éternellement. Il est juste « envers sa parole, Jésus est « Celui » », selon le couplet de « Jesosy no izy », titre éponyme de son prochain opus. L'album que le groupe jouera en live d'ici quelques semaines.