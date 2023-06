Madagascar: Volley-ball - Jeux des Iles - Quarante joueurs en regroupement libre

La Fédération malgache de volley-ball (FMVB) a dévoilé une pré-liste de quarante joueurs dont 20 chez les hommes et 20 chez les dames, à l'occasion du troisième regroupement libre de l'équipe nationale pour la onzième édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI), du 25 août au 03 septembre à domicile.

Ce regroupement se déroulera à partir du 12 juin prochain, dans la Capitale.

La sélection de la GNVB, champion de Madagascar, est la plus représentée avec 13 joueurs dans la liste des hommes. Quant à l'équipe dames, la gendarmerie a sept joueuses. La logique a été respectée, la GNVB vient de réaliser un doublé historique, à Toamasina.

Liste des présélectionnés :

Equipe hommes : (GNVB) Andry, Dinos, Judi, José, Avosoa, Mamizara, Tolojanahary, Irina, Fenozara, Manohisoa, Mamode, Tsiory et Athanase. (CVBF): Prisco, Waltanio et Jessy. (ASI): Manoela, Nisi et Antonio. (COSFA): Willot.

Entraineur : Randriamparany Éric Franco, Saramba rege et Razafinimanana Toky

Equipe dames :(GNVB) Lilie, Hobisoa, Eugénie, Sarah, Martline, Nandrianina et Orea. (Stef'auto): Noëla, Jessie, Rojo, Armella, Nadia, Clara. (MVBC): Amina et Johanne . (ASI): Milanto et Rina. (Bi'As): Miahy. (SQUAD): Momi. (Anse Royale): Mélissa.

Entraîneurs : Andriamisasaona Tiana, Randriamarosoa Tovo, Andriatsivahiny Hery.