Madagascar: FES - 250 participants au projet PARTICIPE

Un dialogue multipartite a eu lieu, hier, au siège de la Friedrich-Ebert-Stiftung Madagascar, à Ankadifotsy. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un accompagnement apporté aux partis politiques, initié en mars 2023 par la Friedrich-Ebert-Stiftung Madagascar, prévu dans le projet PARTICIPE. Ce projet a pour objectif de renforcer la participation des jeunes et des femmes au processus électoral et au renforcement du système des partis politiques pour un processus électoral transparent, démocratique et égalitaire.

Avec le contexte électoral qui se profile à l'horizon, la Friedrich-Ebert-Stiftung Madagascar s'est engagée à accompagner les acteurs du milieu politique en contribuant au renforcement de leurs capacités et en apportant son appui dans l'élaboration d'une charte de bonne conduite des partis politiques. Ce document ambitionne de rassembler les acteurs politiques et de les encourager à mettre l'éthique au coeur de la pratique et de la culture politique.

250 participants issus de partis politiques d'obédiences différentes (PSD, Arema, Leader Fanilo, AVI, TIM, TGV, HVM, MMM, RDS, MTS) ont participé à une série de dialogues multipartites pendant lesquels ils ont renforcé la compréhension de leurs rôles en tant qu'acteurs principaux du processus électoral.