Burkina Faso: Formation en laboratoire et épidémiologie - L'université Joseph Ki-Zerbo et Expertise-France signent une convention

L'université Joseph-Ki-Zerbo et l'Initiative/Expertise France ont signé une convention de financement dans le cadre du programme de « Formation en laboratoire et épidémiologie de terrain », le mardi 06 juin 2023, à Ouagadougou.

L'université Joseph-Ki-Zerbo s'est inscrite dans une dynamique de perfectionnement de ses chercheurs dans la lutte contre les épidémies pour renforcer le système de santé et répondre aux crises sanitaires. Dans ce sens, elle a signé une convention avec Addera-filiale de l'université de Bordeaux et l'Initiative/Expertise France pour le financement du programme de « Formation en laboratoire et épidémiologie de terrain », mardi 06 juin 2023, à Ouagadougou.

Cette convention s'inscrit, selon le président de l'université Joseph-Ki-Zerbo, Jean François Kobiané, dans le cadre d'une formation avancée en laboratoire de terrain qui existe à l'université Joseph-Ki-Zerbo, depuis plus d'une décennie et dont sa seconde phase sera financée par Expertise France, à travers ce partenariat. « La question des épidémies récurrentes dans nos pays est une question majeure. Et ce, que ce soit EBOLA, la COVID-19 et bien d'autres épidémies. Nous avons besoin de renforcer les capacités de notre système de santé à pouvoir répondre à ces crises sanitaires », a-t-il déclaré.

Pour M. Kobiané, cet accord permettra d'accroître les compétences de ces chercheurs en épidémiologie et de réponse dans la sous-région. Il a ajouté que l'université travaille toujours à mobiliser d'autres partenaires pour soutenir le programme en ce sens que les besoins à couvrir sont énormes. Le responsable de l'unité Sahel à l'Initiative/Expertise France de l'Agence française de développement (AFD), Matthieu Favre, a laissé entendre que la signature de ce contrat de subvention est un programme unique et ambitieux en Afrique francophone.

En plus du Burkina Faso, a-t- il fait savoir, ce programme va concerner de nombreux pays comme le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, la Guinée Bissau, le Niger, la Mauritanie et le Sénégal avec une durée de 4 ans. Il sera financé à hauteur de trois millions d'euros par l'Initiative/Expertise France groupe AFD. Pour lui, les besoins en épidémiologistes de niveau avancé dans la région sont minimes avec 23% de couverture.

Pour lui, les récentes flambées épidémiques du virus EBOLA et COVID-19 ont montré la nécessité pour les pays de disposer d'experts en épidémiologie de terrain et de développer des collaborations transfrontalières et sous régionales pour prévenir et répondre aux menaces. Matthieu Favre a relevé que ce financement va permettre de renforcer les capacités de 60 personnels de santé publique dans les pays concernés et participera à la mise en réseau de ces épidémiologistes dans le but d'améliorer la santé de 165 millions de personnes des différents pays.

Egalement, il contribuera à mettre en valeur les capacités, le potentiel, l'expertise locale et professionnelle des personnels de santé. « C'est un projet qui va permettre de renforcer les pays sur leur capacité à prévenir, à investiguer et à répondre aux urgences de santé mondiale et aux maladies à potentielles épidémiques », a-t-il indiqué.

Le directeur général du programme de Formation en laboratoire et épidémiologie de terrain, Pr Nicolas Méda, qui s'est félicité de cet accord de partenariat a souligné que la lutte contre les épidémies passe par la collaboration entre les acteurs concernés et la mobilisation des ressources humaines qualifiées.