Burkina Faso: Coopération bilatérale - Le Danemark et la Suède réaffirment leur appui au pays

Les ambassades des Royaume du Danemark et de la Suède au Burkina Faso ont célébré conjointement leurs fêtes nationales, lundi 5 juin 2023 à Ouagadougou. A l'occasion, les deux Etats ont réitéré leurs engagements aux côtés du Burkina Faso.

Les 6 et 5 juin sont des dates importantes dans l'histoire de la Suède et du Danemark. Elles marquent respectivement l'adoption de la Constitution de ces deux pays d'Europe. Et, comme de coutume, leurs représentations diplomatiques au Burkina Faso ont commémoré conjointement ces événements au cours d'une cérémonie qui s'est tenue, dans la soirée du lundi 5 juin 2023, à Ouagadougou. Selon l'ambassadrice de la Suède au Burkina Faso, Maria Sargen, cette célébration se tient dans un contexte mondial troublé.

Elle a cité entre autre, la guerre entre la Russie et l'Ukraine avec ses répercussions sur les autres pays dont le Burkina Faso. Sur le plan de la coopération bilatérale entre son pays et celui des Hommes intègres, la diplomate a fait savoir que son pays accompagne les efforts de développement. Il s'agit, a souligné Maria Sargen, de la lutte contre la pauvreté, de l'inégalité afin de renforcer la résilience et d'affirmer le rôle des femmes et des jeunes, de la santé, des droits sexuels et reproductifs, de l'environnement, de la démocratie, etc.

« Nous avons prolongé jusqu'à la fin de cette année notre stratégie bilatérale avec le Burkina Faso qui couvrait initialement la période 2018-2022. Ceci signifie que nous continuons à soutenir des initiatives importantes », a-t-elle déclaré. Le montant total de l'engagement de la Suède pour le développement au Burkina, a ajouté l'ambassadrice suédoise, s'élève à plus de 100 milliards FCFA. Pour ce qui est de la contribution humanitaire, depuis 2022, elle est estimée à plus de 5,4 milliards FCFA.

L'ambassadeur du Danemark, Kristian Kirkegaard Edinger, a affirmé que la Constitution de son pays, vieille de 174 ans, a été adoptée dans l'objectif de rompre avec l'absolutisme et installer la démocratie. « Elle garantit les droits fondamentaux individuels tels que la liberté d'expression, politique et religieuse », a-t-il expliqué. Dans ses relations extérieures avec le reste du monde, a indiqué Kristian Kirkegaard Edinger, le Danemark a mis en oeuvre une stratégie pour la coopération internationale dénommée « Le monde que nous partageons ».

« Avec cette stratégie, le Danemark entend prévenir et lutter contre la pauvreté, l'inégalité, les conflits et les déplacements de populations », a-t-il justifié. C'est dans ce cadre qu'en juin 2021, le Danemark a signé avec le gouvernement du Burkina Faso un programme de développement pour la période 2021-2025. Il a noté que le coût de ce programme, toujours en exécution s'élève à environ 92 milliards FCFA, « La vision globale qui sous-tend l'engagement danois est de réduire la pauvreté et les inégalités en faveur d'une meilleure résilience et d'une croissance économique durable », a soutenu le diplomate danois.

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, chargé de la Coopération régionale, Karamoko Jean Marie Traoré, le Burkina entretient de bonnes relations bilatérales avec la Suède et le Danemark, depuis longtemps. Toute chose qui, selon lui, a permis d'accroitre la performance de certains secteurs d'activités comme le système de production des systèmes pastoraux, l'agriculture, la santé, la démocratie, etc.

« Nous sommes présents à cette commémoration conjointe pour témoigner notre solidarité vis-à-vis de ces deux pays avec lesquels nous cheminons depuis plusieurs années », a affirmé Karamoko Jean Marie Traoré.