Maroc: Le premier vice-président de la Chambre des Conseillers s'entretient avec une délégation de l'Assemblée nationale de Hongrie

Rabat — Le premier vice-président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Hanine, a eu, mardi à Rabat, des entretiens avec une délégation de l'Assemblée nationale de Hongrie, conduite par Zsolt Németh, président de la Commission des affaires étrangères à cette Assemblée.

Un communiqué de la Chambre des conseillers indique que les deux parties ont eu des entretiens fructueux reflétant clairement la ferme volonté des deux pays de développer les relations bilatérales dans divers domaines d'intérêt commun et de les hisser au niveau des bonnes relations politiques existant entre le Maroc et la Hongrie.

Les deux parties ont également insisté sur l'importance de la dimension parlementaire dans les efforts déployés pour développer la coopération bilatérale.

Selon la même source, M.Hanine a salué, à cet égard, les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays, lesquelles connaissent une impulsion forte à la faveur des efforts conjoints consentis, notamment après la visite de SM le Roi Mohammed VI en Hongrie en 2016.

Dans ce contexte, il a fait état de multiples facteurs favorisant l'intégration économique entre les deux pays et de réelles opportunités d'échange d'expériences, notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et technique, de l'agriculture, de la technologie agricole et de la sécurité alimentaire, ainsi que dans les secteurs de la santé, de la fabrication des équipements médicaux, de l'échange culturel et touristique et du renforcement du rapprochement entre les deux peuples amis.

M.Hanine a relevé, poursuit le communiqué, l'importance d'oeuvrer pour consolider les relations parlementaires entre les institutions législatives des deux pays, en veillant à renforcer les échanges de visites et à dynamiser le groupe d'amitié et de coopération afin d'encourager les gouvernements des deux pays à aller de l'avant dans l'approfondissement des relations bilatérales.

Il a, d'autre part, rappelé les constantes de la politique étrangère marocaine, qui repose sur le respect de l'unité et de la souveraineté des États sur leur territoire et leurs ressources, ainsi que le rejet de tout moyen visant à disloquer les États ou à porter atteinte à leur unité territoriale et démographique. Il a également souligné l'engagement du Maroc en faveur de la consécration de la sécurité et de la paix dans le monde entier, en appelant constamment au dialogue et à l'adoption des mécanismes pacifiques pour régler les conflits internationaux.

M. Hanine a, dans ce sens, relevé que le Maroc a présenté l'initiative d'autonomie dans le but de parvenir à une solution définitive au conflit artificiel autour du Sahara marocain, soulignant que le Maroc compte sur les pays amis pour appuyer cette initiative, considérée comme étant l'unique solution pour résoudre ce différend régional.

Le communiqué indique, par ailleurs, que le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale de Hongrie, qui était accompagné de l'ambassadeur de son pays à Rabat, s'est félicité de la profondeur historique des relations maroco-hongroises, qui se sont développées de manière positive au cours des dernières années grâce aux efforts communs des gouvernements et des parlements des deux pays. Il a souligné l'importance des visites de haut niveau pour impulser ces relations, notamment en développant un partenariat parlementaire solide.

Il a fait observer, par ailleurs, que la position stratégique des deux pays, le Maroc en tant que porte de l'Afrique et la Hongrie en tant que passerelle vers l'Europe centrale, constitue un facteur important plaidant en faveur du renforcement du volet économique dans les relations bilatérales.

Il a, de même, souligné les domaines de coopération d'intérêt commun où son pays dispose d'expertises et d'expériences significatives dont le Maroc pourrait bénéficier, soulignant la nécessité d'oeuvrer pour faciliter les échanges commerciaux et humains en accélérant la mise en place de liaisons aériennes directes entre les deux pays.

M. Zsolt Németh a affirmé que le Maroc et la Hongrie partagent une profonde conviction quant à l'importance de la souveraineté nationale pour les deux pays, ajoute la même source.