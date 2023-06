Madagascar: Volleyball / Jeux des iles - Un tiers de la sélection et du staff modifié

Dernière ligne droite. Les équipes nationales du volleyball procéderont au troisième regroupement à partir du 12 juin. La direction technique a publié lundi, les listes des vingt présélectionnés garçons et vingt filles qui suivront cette dernière étape de la préparation. De sa propre initiative, la Fédération malgache du volleyball a déjà effectué son premier rassemblement en décembre et le deuxième au mois de mars.

Une modification a été constatée au niveau des présélectionnés après le championnat de Madagascar 1D à Toamasina il y a plus d'une semaine. Sept nouveaux joueurs viennent d'être appelés, dont trois éléments du GNVB à savoir le libero Athanase Rabarivelo, le passeur Manohisoa Razafinjatovo et le pointu Fenozara Andriamanoha.

Trois autres jeunes joueurs du CVBF de Farafangana, classé troisième au sommet national, rejoindront également le groupe en l'occurrence le passeur Jessy Andriafaramanana, le central Prisco Tahirisoanomenjanahary, l'attaquant Waltanio Andriafaramanana, ainsi que l'attaquant de l'ASI Manoela Ramaheriniarivo. Du côté des filles, deux attaquantes ont été sollicitées, Momi Andreas Ramanintsy du Squad Analamanga et Johanne Ionimalala Ramaniraka du MVBC Boeny.

Au ralenti

Deux entraîneurs nationaux ont été aussi remplacés. L'initial head coach des filles Gildas Zafindalana, ancien coach du Stef'auto, ne figure plus dans la nouvelle liste, après l'incident au sein de son club. Son assistant, Tiana Andriamisasaona, coach du GNVB, prend sa place. Tovo Randriamaroson du BIAS devient son assistant et Hery Andriantsivahiny de l'AMVB a été nommé troisième entraîneur.

Chez les garçons, Eric Randriamparany du GNVB et Saramba Serge Eric du Cosfa gardent respectivement leur poste de head coach et deuxième entraîneur, tandis que Toky Razafinimanana de l'ASI, vice-champion national, remplace Eric Rabenarivo Don Juan de l'Evra, troisième entraineur national. «Nous avons déjà travaillé la condition physique et la technique individuelle au premier regroupement. Au deuxième, à la fin mars, nous avons pratiqué la tactique individuelle, les services et réceptions.

Et cette fois, nous allons aborder la tactique collective, les relations contre et défense, bref la préparation aux matchs et celle mentale», confie le directeur technique national, Honoré Razafinjatovo. Trois semaines après la réunion du Conseil international des jeux et à deux mois et demi des jeux, la préparation, en général, tourne au ralenti, les regroupements des athlètes locaux, la réhabilitation des sites de compétition, les cérémonies d'ouverture et de clôture, bref une longue liste.

Du jamais vu dans l'histoire des Jeux des Iles. Concernant particulièrement le volleyball après l'annulation des épreuves de beach-volley, le site de compétition a été prévu initialement à Mahajanga, puis au gymnase Ankamasoa et rien n'est encore fixé officiellement pour l'heure.