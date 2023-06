Afrique de l'Est: Antsiranana - Honneur à la Marine Nationale malgache

Deux ministres chargés de la sécurité sont à Antsiranana depuis hier. Ils ont tenu une réunion de travail avec les forces de défense et de sécurité Ankarana.

Le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Josoa Rakotoarijaona, et le secrétaire d'État chargé de la Gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Serge Gellé, sont de passage dans la ville d'Antsiranana depuis hier.

Outre la traditionnelle visite de courtoisie aux autorités, ils ont organisé une séance de travail avec les forces de l'ordre regroupées au sein des Forces de défense et de sécurité Ankarana, avec pour instructions « l'amélioration des stratégies efficaces mises en place pour maintenir la sécurité et stabiliser l'ordre public dans la région de Diana ».

Sous l'égide du ministre de la Défense nationale, trois importantes cérémonies militaires, ayant chacune son importance, se sont tenues à la base navale Sibon Guy. Ce grand évènement a été placé sous la houlette du chef d'État-major des armées, le général de division Lala Monja Delphin Sahivelo.

C'était l'occasion de mettre à l'honneur la marine nationale, car la passation de commandement est un moment si particulier, si codifié et tellement émouvant qu'elle est marquée par la symbolique prise d'armes organisée devant de nombreux invités.

La cérémonie s'est également déroulée en présence du premier conseiller auprès de l'ambassade des États-Unis, Tobias Glucksman, et le consul général de France et des responsables civils et militaires de la région conduits par le gouverneur Taciano Rakotomanga.

Trois passations

La première cérémonie a été la passation de commandement entre le vice-amiral Ga Jacky et le contre-amiral Gabriel Tsiriniaina qui l'a remplacé et devient le nouveau chef de l'État-major de la Marine nationale. La seconde a été la passation de commandement entre le commandant sortant du 2e Bataillon d'infanterie maritime, le capitaine de vaisseau Patricio Berarazana, et le capitaine de frégate Jean Christian Randrianantenaina qui a pris désormais le commandement ce nouveau bataillon ex-2e RFI.

« La marine a une grande responsabilité car la longueur de nos côtes atteint plus de 5 000 km. .Mais cela ne nous décourage pas car nous sommes toujours prêts à réaliser le travail qui nous a été confié. Il reste encore beaucoup à faire et nous vous souhaitons du succès.» lance le ministre de la Défense nationale dans sa brève intervention.

La troisième et dernière cérémonie est la réception officielle et l'inauguration de la salle récemment rénovée « MOC », « Maritime Operations Center » ou Centre d'opérations maritimes, située à l'intérieur de la base navale. C'est le fruit du partenariat entre les gouvernements des États-Unis et de Madagascar. Ce centre est chargé de stocker toutes les informations coordonnant les activités et les missions menées par la Marine nationale en mer.

Selon le représentant de l'ambassade américaine, ce MOC rénové témoigne de l'engagement indéfectible des États-Unis envers l'excellence et de la détermination à rester à la pointe de l'amélioration des capacités maritimes.