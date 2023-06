Afrique: Mise en oeuvre de l'Accord de la Zlecaf Burkina Faso - La CEA sensibilise les acteurs de la société civile

La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (Cea) s'active dans l'opérationnalisation de la Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf).

En ce sens, en collaboration avec certains de ses partenaires, la Cea a organisé, du 31 mai eu 1er juin dernier au Burkina Faso, un atelier de consultations nationales des acteurs de la société civile autour du contenu de la stratégie de la Zlecaf.

Cette rencontre avec les acteurs de la société civile avait pour objectif de vulgariser, auprès de ces derniers, les orientations clés de la Stratégie nationale de mise en oeuvre de l'Accord au Burkina Faso, notamment les actions phares du plan d'action.

Il s'agissait de façon spécifique de présenter l'Accord Zlecaf aux acteurs de la société civile, notamment ses dispositions clés et opportunités pour le Burkina Faso ; les principales orientations de la stratégie nationale Zlecaf aux acteurs de la société civile.

Il s'agissait, également, d'échanger sur les attentes vis-à-vis de la société civile dans la mise en oeuvre de la Zlecaf ; et de convenir des meilleures approches pour une appropriation de la stratégie nationale Zlecaf et une insertion réussie du Burkina Faso dans le marché africain.

Le directeur des échanges commerciaux au ministère du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des Petites et moyennes entreprises du Burkina Faso, Souleymane Ouédraogo a déclaré que « ces acteurs (de la société civile Ndlr) sont incontournables, c'est vraiment important qu'on puisse les associer pour que la mise en oeuvre de la Zlecaf soit inclusive, tienne compte de notre réalité, et de la diversité de nos populations ».

Pour sa part, Privat Denis Akochaye, prenant la parole au nom de la directrice du Bureau sous régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Cea, Ngone Diop, a affirmé :« Nous espérons faciliter la veille citoyenne et la bonne connaissance et diffusion de l'information sur la Zlecaf d'une part au niveau national et d'autre part, susciter le plein engagement des acteurs clés que vous êtes pour faire le plaidoyer de cet important accord pour l'Afrique et aussi pour le Burkina Faso ».

L'Union européenne (Ue), la Société islamique internationale de financement du commerce (Itfc) du groupe de la Banque islamique de développement (Bid) et le Cadre intégré renforcé (Cir) de l'Organisation mondiale du commerce (Omc), Pnud et de la Commission de l'Union africaine (Cua) étaient en collaboration avec la Cea pour l'organisation de cet atelier au Burkina Faso.