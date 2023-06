Sénégal: Climat politico-social tendu - Le patronat appelle à la paix et à la stabilité du pays

Face à la situation délétère de tension politique et sociale, le patronat sénégalais appelle tous les acteurs à la préservation des acquis et à l'unisson des coeurs pour un Sénégal meilleur.

La situation délétère actuelle du pays préoccupe le patronat Sénégalais. Dans un communiqué, les Organisations du secteur privé et des Chambres consulaires appellent de tout leur voeu au retour à la paix et à la stabilité du pays. Sur les violentes manifestations intervenues ces derniers jours dans plusieurs localités du pays, les organisations du secteur privé et des chambres consulaires lancent un appel au calme et à la sérénité pour un retour à la paix.

Les Organisations du Secteur Privé et des Chambres Consulaires déplorent « les destructions et pillages de biens privés, ainsi que les menaces à l'intégrité physique des personnes. Les opérateurs rappellent que seule la préservation des biens publics et privés, ainsi que le développement de l'économie nationale peuvent garantir à l'Etat les moyens de mise en oeuvre de la souveraineté nationale, et à nos concitoyens, quelle que soit leur obédience politique, la dignité humaine nécessaire à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux ».

Elles rappellent également que « si la politique a pour vocation de conduire la destinée d'un peuple, l'économie en constitue le moteur central et les entreprises les bras armés qui déterminent le rythme et la vitesse de la marche d'un pays ».

Lesdites organisations invitent par conséquent « à un dialogue inclusif, franc et sincère afin d'éviter toute dérive destructrice à notre cher Sénégal ; s'engagent à aller à la rencontre de toutes les forces vives de la Nation pour la recherche d'une paix juste et durable dans le respect du droit ; lancent un appel aux populations, en particulier aux jeunes, pour l'arrêt immédiat des destructions des biens privés et publics ; invitent l'Etat à lever les restrictions constatées dans l'accès à internet et le rétablissement des applications utilisées dans le cadre des transactions commerciales ». Elles appellent fortement au sens des responsabilités de toutes les parties prenantes, et s'engagent à ne ménager aucun effort pour le retour de la paix et de la stabilité du pays.