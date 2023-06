Tunisie: Hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) - Un traitement révolutionnaire et adapté

Une nouvelle technique de traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate connaît un succès mondial retentissant et la Tunisie fait partie des grands bénéficiaires. Explications.

De la vapeur d'eau en moins de 10 mn pour traiter l'hypertrophie de la prostate. Voilà le traitement révolutionnaire qui tombe à pic. Une grande première médicale fait la fierté de la Tunisie et du Maghreb. Celle du nouveau traitement de la prostate qui va se généraliser progressivement et profiter à l'ensemble de la population tunisienne. On ose espérer que cette prouesse médicale, fruit d'un grand investissement des laboratoires et leurs partenaires en Tunisie, améliore les traitements chirurgicaux et médicamenteux de l'hypertrophie de la prostate qui est une affection bénigne de l'organe relié aux voies urinaires.

A ce titre, Dr Wassim Chaâbane, urologue et premier praticien en Tunisie à utiliser cette technique phare et innovante mais aussi le premier médecin dans la région à être accrédité pour la réalisation de cette technique, a déjà présenté tous les aspects liés au traitement de l'hypertrophie de la prostate. Le premier traitement qui garde la sexualité et l'éjaculation. Il s'agit d'un traitement non chirurgical qui se fait en ambulatoire, en dix minutes. Et peut se faire sous anesthésie locale chez les patients très fragiles. Les symptômes et les causes de l'hypertrophie de la prostate, le diagnostic et les moyens de prévention ont été également débattus

Surveiller son urine

Exclusivement masculine, cette pathologie nécessite que le sujet masculin surveille et contrôle son urine, du moins d'être alerté quand une anomalie fonctionnelle ou organique se présente. Soit un faible niveau d'écoulement de l'urine, le besoin répétitif d'uriner, une urine colorée par du sang et plus encore avec parfois des douleurs dans l'abdomen et des difficultés à uriner suivies de complications qui peuvent même à terme toucher le foie. La santé sexuelle du patient peut être mise en cause avec des troubles au niveau de l'érection et des problèmes d'éjaculation dont l'éjaculation rétrograde. Parmi les traitements classiques de l'HBP (Hypertrophie Bénigne Prostatique), il y a les médicaments et la chirurgie par résection endoscopique.

Une vidéo a été projetée à l'assistance qui montre un patient atteint de la pathologie disposant d'un passeport santé qui centralise toutes les infos médicales à son sujet. La simplicité de la démarche fait que le patient monte seul à l'étage, se fait opérer et rentre chez lui quelques minutes plus tard puisque c'est en mode ambulatoire. Se faire diagnostiquer, se soigner et retourner dans la vie active et sociale se fait rapidement pour le patient atteint.

Rezum traite au mieux l'HBP

Après avoir fait ses débuts aux Etats-Unis, il y a 8 ans, et s'être progressivement répandue en Europe et dans le monde, la nouvelle technique de traitement de l'hypertrophie prostatique Rezum atterrit pour la première fois en Tunisie, dans une clinique privée au Centre urbain nord. La Tunisie devient le troisième pays en Afrique, après l'Afrique du Sud et l'Egypte, à introduire cette technologie qui garde intégralement la sexualité chez l'homme.

Il s'agit d'une approche novatrice, non chirurgicale qui utilise la puissance de la vapeur d'eau pour cibler et réduire l'excès du tissu prostatique responsable des troubles urinaires. Cette technique a l'avantage de préserver la santé sexuelle de l'homme et particulièrement l'éjaculation. La révolution Rezum est déjà en marche dans notre pays. En effet, depuis quelques semaines, des patients tunisiens et étrangers ont commencé à profiter de cette technique.

Une technique révolutionnaire

La prostate est une glande qui se trouve au-dessous de la vessie et à travers laquelle passe le canal urinaire (urètre). A partir de 30-40 ans, le noyau de cette glande s'hypertrophie (grossit) et serre l'urètre. Ceci peut être responsable d'une diminution du jet urinaire, une fréquence plus élevée et/ou une envie urgente pour aller uriner... Près de la moitié des hommes de 60 ans ont une gêne mictionnelle en rapport avec cette pathologie. Le Rezum consiste donc en l'introduction d'une petite caméra à travers le canal urinaire puis l'injection de la vapeur d'eau dans les zones prostatiques hypertrophiées.

Après quelques semaines, le volume de ce tissu en excès se réduit et libère ainsi le canal urinaire. La procédure se fait en moins de 10 mn sous une légère anesthésie. Le patient peut quitter l'hôpital le jour même. Hors du commun, cette technique non chirurgicale et mini-invasive permet de préserver intégralement la sexualité de l'homme et particulièrement l'éjaculation.

Il a été observé que certains patients, jeunes ou moins jeunes, sont souvent contraints de retarder l'intervention chirurgicale afin d'éviter les effets secondaires de la chirurgie, qui touche à leurs sexualités. Malheureusement, cette décision entraîne chez certains une détérioration de leur qualité de vie et parfois même l'apparition de complications majeures. Avec le Rezum, ces problèmes sont évités, offrant ainsi une alternative à la chirurgie.

Le traitement par vapeur d'eau appelé Rezum peut également être réalisé sous anesthésie locale, ce qui le rend adapté aux hommes très âgés et fragiles chez qui l'anesthésie générale est contre-indiquée.

Au-delà de la priorité d'informer les médecins généralistes et urologues de la disponibilité de cette technique révolutionnaire en Tunisie, cette journée vise également à informer le grand public de la possibilité de recevoir ce traitement sur place, surtout quand on sait que certains patients se tournent vers les pays étrangers pour bénéficier de cette technologie avancée.

Comme la majorité des techniques récentes, celle-ci n'est pas encore prise en charge par la sécurité sociale. Le traitement par vapeur d'eau nécessite un matériel spécifique, son coût est donc plus élevé qu'une chirurgie classique.