Tunisie: La présidente du gouvernement italien Giorgia Meloni en visite officielle - «Prête à assurer à la Tunisie un soutien à 360 degrés»

La présidente du gouvernement italien, Giorgia Meloni, en visite officielle en Tunisie, a rencontré au Palais de Carthage le Président de la République Kaïs Saïed et au Palais de la Kasbah, Mme Najla Bouden, Cheffe du gouvernement.

Le Président de la République qui a accueilli la présidente du gouvernement italien, a souligné être ravi d'accueillir «une femme qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas», une façon pour mettre ainsi à l'aise la Cheffe du gouvernement italien, premier partenaire commercial de la Tunisie.

Il s'agit d'une rencontre pas comme les autres, complètement différente dans son approche par rapport aux autres gouvernements qui se sont succédé en Italie. Mme Meloni a en effet fait référence à son plan baptisé «Plan Mattei » pour l'Afrique, en hommage à Enrico Mattei, fondateur de l'énergéticien italien ENI. L'homme politique avait, à son époque, négocié des partenariats plus équitables et plus coopératifs avec les pays producteurs de pétrole, une façon de défier directement les accords habituellement négociés par les grandes compagnies pétrolières, une «attitude non prédatrice mais coopérative » à l'égard du marché africain, de manière à imiter l'approche de M. Mattei, a-t-elle assuré.

A l'issue de sa rencontre avec le Président de la République, Kaïs Saïed, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a ainsi déclaré : «Dans le plein respect de la souveraineté tunisienne, j'ai parlé au Président Saïed des efforts qu'un pays ami comme l'Italie déploie pour tenter d'aboutir à une conclusion positive de l'accord entre la Tunisie et le FMI qui reste fondamental pour le renforcement et le plein redressement du pays».

«Nous avons avancé dans les négociations, a souligné Meloni, une action de soutien à la Tunisie soit au niveau de l'UE, comme du G7, avec une approche pragmatique, en gardant toujours à l'esprit les règles de fonctionnement du Fonds. Au niveau de l'UE également, l'Italie s'est fait le porte-parole d'une approche concrète pour accroître le soutien à la Tunisie, à la fois dans la lutte contre la traite des êtres humains et l'immigration clandestine, mais aussi pour un paquet de soutien intégré comprenant des financements importants et des opportunités auquel Bruxelles travaille. Je suis très reconnaissante à la Commission pour son travail. Pour accélérer cette mise en oeuvre, j'ai proposé à M. Saïed de revenir bientôt en Tunisie, également avec la présidente Von der Leyen».

Giorgia Meloni ajoute que «les relations entre l'Italie et la Tunisie dans le domaine de l'énergie présentent une grande opportunité de développement: la coopération est renforcée grâce au câble électrique sous-marin Elmed». Dans des déclarations à la presse après avoir rencontré le Président Saïed à Tunis, Meloni ajoute que «sur ce point aussi, l'Italie a fait un travail important pour que les financements soient garantis. Elle devient une infrastructure stratégique qui relie davantage le destin des deux nations, qui permet à l'Italie et à la Tunisie de devenir des centres d'approvisionnement énergétique pour les régions qui les entourent, respectivement l'Europe et les pays africains, en particulier l'Afrique du Nord».

En ce qui concerne les migrants, «nous avons fait jusqu'ici un excellent travail ensemble avec la Tunisie, affirme Meloni, les débarquements en Italie ont sensiblement diminué en mai par rapport aux mois de mars et avril. Nous ne pouvons qu'être inquiets pour les mois à venir et nous pensons qu'il faut intensifier notre travail commun en renforçant la coopération avec les autorités tunisiennes dans le domaine de la prévention, en particulier dans la région de Sfax, d'où partent la grande majorité des migrants africains en situation irrégulière».

* Universitaire et romancier