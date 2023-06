Burkina Faso: Entreprenariat - La société « Sank Money » dénonce des « mains invisibles » qui veulent l'étouffer

Les responsables de l'entreprise de mobile money, Sank Money ont annoncé, face à la presse ce mercredi 7 juin 2023, la création d'une nouvelle application pour offrir un »service innovant » aux consommateurs.

Ce nouveau service, qui « devrait être lancé incessamment » ne nécessitera pas de connexion internet pour fonctionner, ont-ils expliqué, mais plutôt l'USSD qui est utilisé pour les messages SMS. Sank Money dit avoir obtenu de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), l'autorisation pour l'utilisation du service USSD et n'attend plus que l'implémentation de ce service par une société de téléphonie mobile pour le rendre opérationnel.

« Sans le service USSD que [la société en question] doit fournir, il sera quasiment difficile, voire impossible de lancer ses activités dans ce monde aux prises des mains des multinationales qui se taillent depuis des années la part du lion », a dénoncé Sada Zougmoré, représentant des nouveaux actionnaires de la société.

Les responsables de Sank Money ont même dit soupçonner « des mains invisibles » de vouloir étouffer leur start-up.

Sank Money a été lancé en janvier 2021 sous l'appelation »SANK BUSINESS ». Elle a ouvert des représentations à Bobo-Dioulasso et Koudougou et des points de transaction dans d'autres villes du Burkina. L'entreprise a dynamisé son organisation à travers un certain nombre d'innovations dont le changement de logo (pour se donner une dimension panafricaine) et l'ouverture du capital à de nouveaux investisseurs. L'objectif assumé est la conquête du marché national burkinabè et la conquête du marché sous régional.