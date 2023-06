Tunisie: Play-off - 10e journée - L'USM reçoit l'ESS - Baliser la route du titre

Verticale, directe, spontanée, cette USM-là se fait un plaisir de pilonner le dos des défenses adverses avec des joueurs qui se retrouvent et des profils complémentaires. En clair, c'est contagieux, il y a une vraie cohésion et le leader n'a qu'à bien se tenir cet après-midi !

S'il est encore prématuré pour parler du titre, cependant, l'USM se pose clairement comme un prétendant pour la récompense finale. En l'état, après leur nouvelle victoire au Mustapha Ben Jannet face au tenant, les Bleus s'attaquent maintenant au leader qu'ils croiseront cet après-midi, toujours dans leur fief de Monastir. Duel au sommet donc aujourd'hui entre les gars du Ribat et les Etoilés avec, en toile de fond, la course au titre. Ce faisant, pour l'escouade à Imed Ben Younes, compter actuellement sur des individualités qui font la différence est en soi un gage de sécurité, une assurance même quand on rembobine le tour de force de Boubacar Traoré et la performance de Haikel Chikhaoui face à l'EST.

A ce titre d'ailleurs, Traoré ne se contente plus des louanges qu'il ne cesse d'amasser depuis le début de la saison. Match après match, il ne cesse de faire gagner l'USM quand il est aligné, tout simplement. Pas vraiment énorme dans le jeu, l'ancien avant du Stade Malien frappe souvent au moment où son équipe a besoin de lui, et Imed Ben Younes comme les supporters ne vont pas lui demander autre chose. Sur ce, malgré tout, l'USM ne pourra pas se contenter tous les trois jours de deux buts sortis de nulle part.

Aujourd'hui donc, face à l'Etoile, ce sera une tout autre paire de manche et il faudra répondre aux attentes, si les Bleus veulent conserver leurs chances pour le sprint final. Pour ce derby sahélien, le leader du play-off peut donc considérer la production usémiste face au champion en titre comme un avertissement sans frais. Toujours aussi séduisante, ambitieuse et impressionnante, l'USM finit actuellement sa saison en trombe, alors que l'équipe était encore apathique il y a quelques semaines.

Et ça n'augure rien de bon pour une Etoile qui devra défendre son leadership en montrant les crocs. Tonitruante actuellement, l'USM ne se cache plus : le titre fait partie de ses priorités. Et avec un coach qui tient son groupe d'une main de maître via des talents de communicateur qui ne sont plus à prouver (il n'y a que le terrain qui compte), gageons que cette ligne directrice fera des étincelles face à l'Etoile.

Spontanée !

Des attaquants qui performent et qui font aussi des retours défensifs, un bloc-équipe létal après chaque récupération haute sur le terrain, une réelle volonté collective d'être le plus pro-actif possible sans ballon, le jeu actuel des Bleus permet non seulement de maintenir les joueurs sous tension, mais il aide aussi à éviter la case relâchement quand les organismes sont trop sollicités. Au final, en détail, comme observé face à l'Espérance, le but est à présent d'attaquer dans les grands espaces plutôt que de se retrouver à multiplier les passes sur un rythme nonchalant dans des périmètres réduits.

