Tunisie: Sécurité alimentaire - Une responsabilité partagée

Il est nécessaire aujourd'hui d'esquisser une vision prospective précise de la sécurité alimentaire en Tunisie pour les années à venir afin de faire face aux transformations et aux défis de l'heure.

Des efforts inlassables doivent être déployés pour renforcer la sécurité alimentaire, devenue une arme économique importante qui peut aboutir à une indépendance totale en matière de production alimentaire, en particulier agricole. Les différentes crises que le monde a traversées récemment, la pandémie du Covid-19 et la crise ukrainienne en l'occurrence, ont eu pour conséquences la hausse des prix des matières premières, des coûts de production, du transport des marchandises, du coût des assurances, affectant ainsi le prix des aliments sur les marchés mondiaux et créant une perturbation de l'offre de ressources essentielles dans un contexte de croissance démographique.

La sécurité alimentaire est une responsabilité partagée qui ne relève pas seulement des pouvoirs publics, mais de toutes les parties prenantes. Il est donc nécessaire d'intensifier les échanges à différents niveaux de recherche pour surmonter les multiples conséquences et risques de cette problématique, en exploitant les technologies modernes et la recherche scientifique, en tirant profit des expériences étrangères et en proposant des projets concrets de développement pouvant être mis en oeuvre à moyen terme.

La Tunisie a été fortement touchée par la récente série de crises mondiales. Cette situation a exacerbé les faiblesses structurelles, qui existaient de longue date, entraînant une pénurie et une augmentation des prix des denrées alimentaires et un affaiblissement des chaînes de valeur. Le moment est peut-être venu pour le pays de réduire sa dépendance aux importations et d'investir davantage dans le secteur agricole. Les céréales sont actuellement une composante majeure de l'alimentation dans notre pays.

Cependant, la production nationale est aujourd'hui incapable de répondre aux besoins de la population. Les changements climatiques ont mis à rude épreuve les politiques agricoles nationales, en accentuant la sécheresse, ce qui impose une gestion rigoureuse des ressources hydriques en combinaison avec des techniques culturales adaptées pour assurer une sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, comme objectif de développement durable, reste tributaire de politiques agricoles et alimentaires performantes et efficaces.

Depuis des années, les pénuries alimentaires récurrentes en Tunisie sont en croissance exponentielle inquiétante.

La hausse du coût de la vie place les citoyens dans une situation difficile où ils commencent à faire des arbitrages dans leur budget, et ce, au détriment de leur alimentation. Beaucoup se privent même de repas et sont contraints de consommer des produits à bas coûts.