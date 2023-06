Tunisie: L'ESS en quête de certitudes contre l'USM - Un enjeu de taille...

Même si l'ESS est leader des play-offs, le déplacement à Monastir est celui de tous les risques. Ce duel paraît même crucial.

Pas de répit pour l'ESS, qui affronte l'US Monastir, avec un jour de récupération supplémentaire. Mais l'US Monastir a l'avantage de recevoir, une seconde fois de suite, après avoir gagné haut la main contre l'EST. Avec 5 équipes dans un mouchoir de 6 points à 5 journées de la fin, le suspense est entier. Affronter l'USM n'est pas une sinécure. L'Etoile a montré ses limites à l'extérieur n'ayant ramené que 2 succès en 5 déplacements.

Alors, le stade Mustapha Ben-Jannet ne va pas déroger à la règle, sachant que les deux victoires hors de ses bases ont été poussives et laborieuses. Déjà que l'Etoile ne s'y impose plus depuis le 15 février 2020. Les Etoilés ont intérêt à sortir de leur torpeur et de jouer avec intensité et motivation, en vue de remporter un match référence sur la route du titre.

Quelle option tactique ?

Même si le jeu défensif n'est plus à la mode dans le football moderne, l'ESS va devoir s'employer à neutraliser les attaques usémistes foudroyantes. Quand bien même le compartiment défensif ne serait pas le chaînon le plus fort du groupe étoilé. Bien au contraire, ce sont les avants qui vont tenter de porter le danger dans la défense monastirienne. En face, l'USM est la défense la plus vulnérable du trio de tête avec 9 buts encaissés, même si devant, ça marche fort avec 15 buts inscrits. Il va falloir fermer les issues derrière et se projeter devant rapidement. Mais comme les tirs viennent de partout avec des joueurs, tels que Traoré et H.Chikhaoui, c'est le portier Ali Jemal qui devrait être l'homme fort derrière.

La victoire à l'aller (2-1), si elle peut constituer un avantage psychologique, ne doit pas empêcher les Etoilés de se remettre en question et d'aller chercher l'exploit à Monastir. Assil Jaziri décisif contre Tataouine ou Oussama Abid, très attendu comme leader offensif, doivent sortir leurs crocs.

L'élève face au maître

Un autre match dans le match va opposer Faouzi Benzarti à son ancien adjoint, l'ex-gloire de l'ESS, Imed Ben Younès. Un duo en 2022 qui a fini second à un cheveu du titre de champion de Tunisie. En 2023, c'est un duel de tacticiens qui promet beaucoup, sachant qu'ils se connaissent mutuellement. L'élève va-t-il vaincre le maître? Un pronostic difficile, car si le maître a de l'expérience, l'élève est si audacieux. Une victoire de l'ESS aujourd'hui peut lui augurer une échappée belle au classement. Au contraire, celle de l'US Monastir en ferait un véritable prétendant au titre. L'ESS a besoin de certitudes avant de recevoir les deux cadors de Tunis, l'EST, puis le CA.