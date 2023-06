Tunisie: UST-CA (2-2) - L'UST freine le CA

Des locaux ultra-réalistes, des visiteurs pas assez affûtés.

Stade Nejib Khattab de Tataouine. Temps chaud. Pelouse synthétique. Public nombreux. UST-CA (2-2). But de Diallo (10'), Zouheir Dhaouadi (66'). King (90') et Agrebi (91').

Arbitrage de Sadok Selmi assisté de Yamen Mallouchi et Wael Hannachi. Quatrième arbitre : Houssem Boulares. Commissaire de match : Mohamed Dabbebi. Arbitre VAR : Walid Jeridi. Assistant VAR : Bassem Abouda. Avertissements: Ben Ammar et Knani. Carton rouge: Nghir.

UST: Yassine Bguir, Saber Soudani, Abdelaziz Knani, Chamseddine Nghir, Fourat Soltani, Aziz Diaw, Amine Ben Ammar, Alaaeddine Gasmi, Makhmout Diallo (Ndaye), Edem Boulila (Edemo King), Saber Hammami (Khaled Hammami).

CA: Noureddine Farhati, Ghazi Abderrazak, Aziz Ghrissi (Agrebi), Skander Laabidi, Rodrigue Kossi, Ahmed Khalil, Wissem Ben Yahia (Sabo), Larry Azouni (Snana), Iheb Belhocini, Alioun Mbaye (Zouheir Dhaouadi), Hamdi Laabidi (Ellili).

Hier, pour le CA, l'opposition dite huppée de la ronde précédente a laissé place à une confrontation avec la lanterne rouge, dans son fief. Pas d'alternative à la victoire pour les Clubistes et réaction impérative pour une UST qui devait rompre avec la fatalité. Voilà pour l'état des choses avant le coup d'envoi donné par Sadok Selmi, et notons au passage que le CA a dû composer avec les absences de Moez Hassen, Rami Bedoui, Taoufik Cherifi, Adem Taoues, Chiheb Laâbid, Ali Amri et Nader Ghandri, alors que dans le même temps, des forfaits sont aussi à signaler au sein de l'UST.

Place maintenant au déroulé du match. Pas de round d'observation avec deux équipes qui ne font pas mystère de leurs objectifs. 10' cependant, l'UST annonce la couleur. Sur un contre éclair, Diallo ouvre la marque. Le match est lancé ? Pas vraiment, vu que le jeu n'évoluera pas en intensité, alors que l'UST gère et le CA peine à se projeter. Seule occasion digne d'être citée en ce premier half est à mettre à l'actif de Hamdi Laâbidi mais le portier Bguir veillait au grain. 48', Ghazi Abderazak ne fait pas mieux et on en restera là pour ce premier half où le CA était hors sujet et l'UST bien affûtée.

De retour de pause, 49', Ghazi Abderazak reprend au-dessus du montant adverse. 50', Hamdi Laâbidi frappe en pivot. 51', Snana bute sur le gardien Bguir. 52', Bguir repousse à nouveau la frappe enveloppée de Laabidi. Le CA se rue devant mais l'UST resiste. 65', Snana n'exploite pas un bon ballon dans la surface suite à une longue touche exécutée par Agrebi. 66', Dhaouadi égalise sur balle arrêtée. Le CA insiste par la suite et à la 74', Skander Laabidi rate le but de la délivrance. 79', Belhocine croise trop sa frappe. 81', le heading de Snana ne fera pas mouche. 83', Dhaouadi bute à nveau sur le gardien Bguir. 90', contre le cours du jeu, King marque sur contre éclair. 91', le CA égalise à nouveau par Agrebi et ce sera tout.