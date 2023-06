Cameroun: Rado 2023 - La Mairie de Douala 1er va accompagner le Prix Dikongue Pipa

Prévue pour se tenir du 02 au 09 juin dans la capitale économique du Cameroun, la 7è édition du RADO( rencontres audiovisuelles de Douala) va faire la part belle à Jean Pierre Dikongue Pipa.

Placée sous le haut patronage du premier ministre chef du gouvernement, la septième édition du RADO qui a pris son envol le 02 juin dernier a pour thématique centrale " la dynamique des festivals et des nouveaux médias en Afrique ." Un thème fort évocateur qui a planté le décor de ce que sera cette autre édition du RADO.

La présence à l'ouverture du ministre de la culture, pierre Ismaël Bidoung Mkpatt représentant personnel du premier ministre démontrait déjà toute l'attention que porte le gouvernement du Cameroun a ce type d'initiative.

Ce dernier a tenu à révéler la place du RADO dans la vulgarisation de la culture au Cameroun "vos présences nombreuses à la 7e édition des RADO font de cet événement , une grande fête originale, impressionnante qui va vous permettre j'en suis convaincu , de découvrir le savoir - faire des cinéastes retenus, leurs génies artistiques, leur vision du monde , de suivre les prestations des jeunes et de nombreux talents remarquables des icônes du cinéma et de l'audiovisuel venus de toutes les régions du Cameroun , d'Afrique et d'autres continents ." a-t-il déclaré.

Des mots qui ont certainement encouragé Jean Jacques Lengue Malapa , le maire de la commune de Douala 1er qui en sa qualité de partenaire institutionnel de l'événement à décidé de sponsoriser le prix Dikongue Pipa." On a toujours pensé que Douala en général et Douala 1er en particulier est une sorte de désert culturel . Mais il n'en est rien. Douala 1er s'est associée avec les autres partenaires pour que ce soit un festival artistique et culturel avec la promotion du cinéma et la télévision. Nous avons souvenance que aller au cinéma dans notre ville devient un luxe .

Qu'on revienne à nos premiers devoirs . Qu'il s'agit des écoliers , des collégiens , des lycéens, il faut leur redonner goût de l'art et de la culture . Par cette volonté du gouvernement, Douala 1er a saisi l'occasion . Dans ce cadre , nous avons décidé d'organiser les journées citoyennes où on va célébrer la fête de la musique , la fête des villages .

C'est une occasion pour nous de célébrer la culture . Je suis heureux que les RADO soient organisées par les africains eux - mêmes . C'est dans cette optique que Douala 1er s'est engagée pour la culture camerounaise vit de nouveau . Que se soit non seulement pour le vivre - ensemble , mais aussi pour un développement intégré ." dira le Maire.

Le prix Dikongue Pipa qui est l'une des innovations de cette septième édition du RADO qui se révèle déjà comme une réussite à en croire Rémi Atangana Abega , promoteur de ce festival et délégué général du festival de cinéma et de télévision.

"L' une des innovations de cette édition , c'est la célébration du cinéaste et dramaturge camerounais Dikongue Pipa , le seul vainqueur de l'Etalon d'or de yennenga dans la sous -région Afrique Centrale en 1976 , on a créé un prix dédié à ce monument de l'art cinématographique camerounais . A cette occasion , 10 films camerounais déjà inscrits seront en compétition pour l'obtention de ce prix sponsorisé par la Mairie d'arrondissement de Douala 1er . ..

Pour célébrer Dikongue Pipa , il faut créer un prix ,faut qu'une institution pérenne accepte de porter ce prix . L'espoir du film voudrait que dans les prochaines années , cette distinction devient l'un des plus prestigieux prix du festival des Rencontres Audiovisuelles de Douala ...

Dikongue Pipa doit rester un patrimoine ... malheureusement on n'a pas les yeux pour voir, on attend trop longtemps pour voir ...on attend la disparition de l'homme , détenteur depuis près de 50 ans de l'Etalon d'or et le peuple ne se retourne pas pour savoir que quelque chose s'est passé. Il est bon temps que quelques esprits se réveillent pour donner des orientations ...faut qu'on recommence à ressusciter la mémoire collective des visages , des actions et ça va enrichir le patrimoine pour des années à venir ..." a t-il laissé entendre.

Il faut dire que le RADO se veut être un festival dont la ligne éditoriale est de proposer au public les films primés par les plus grands festivals du cinéma africain . il est aussi question de poursuivre la promotion et la circulation des oeuvres issues des palmarès officiels , de susciter des vocations techniques et professionnelles auprès de la jeunesse.