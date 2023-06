Cameroun: Actifs résiduels de l'ex - ONPC - Le cabinet Atou reste gestionnaire (Document)

S'il est une qualité qu'on ne peut dénier au Directeur Général ( DG) du Port Autonome de Douala ( PAD), Cyrus NGO'O, c'est sa haine bestiale et opiniâtre pour l'Administrateur Général ( AG) du Cabinet Conseil ATOU, Lazare ATOU. Soit. Seulement, les revers que fait subir le très avisé Cabinet Conseil ATOU, se suivent et se ressemblent.

Mais comme l'Armée de Pharaon ( Egypte) aux trousses des enfants d'Israël lors de leur marche vers la Terre Promise, le PAD a encore subi une énième plaie, infligée sans bavure, par le Cabinet Conseil ATOU, alors que Cyrus NGO'O, à la solde d'une très haute personnalité, essaye de faire main basse sur les actifs résiduels de l'ex Office National des Ports du Cameroun ( ONPC) dont le Cabinet supra confere est le seul gestionnaire mandaté.

Dans un tonitruant communiqué de presse qui a tout l'air d'un coup de propagande et de désinformation, plutôt que d'une information, le PAD annonce ( énoncé performatif aux chances de félicité inférieures à zéro) avoir créé une régie pour la gestion de ce patrimoine immobilier.

Soit. Seulement, et à dessein, sans doute, Cyrus NGO'O oublie d'informer l'opinion, que le PAD, ne possède aucun titre foncier, encore moins un immeuble sur le patrimoine immobilier dont la convoitise, à la solde des lobbys aux appétits violents comme le crocodile, et ayant décidé de faire des biens du Cameroun leurs propriétés privées, inspire tous les délires et les fantasmes les plus fous.

Pour la juste information du public, seul le Cabinet Conseil ATOU, est détenteur de tous les documents de propriété du patrimoine immobilier résultant des actifs résiduels de l'ex- ONPC, en sa qualité de mandataire légal et légitime de la gestion des actifs résiduels des ex ONCPB, ONPC et REGIFERCAM.

Selon un célèbre notaire de Douala qui a requis l'anonymat, «connaître les numéros des titres fonciers, ne confère aucune propriété. Or, c'est malheureusement le cas du PAD, alors que le gestionnaire des actifs résiduels, le Cabinet Conseil ATOU, est le seul à détenir les documents de propriété, et ce, en toute légalité et légitimité, comme ne le dit pas d'ailleurs moins toutes ces décisions de justice toujours rendues en sa faveur ».

Le PAD et la désillusion des décisions de justice

Enrôlée dans les tribunaux de la République du Cameroun, l'affaire Actifs résiduels de l'ex- ONPC ( Cabinet Conseil ATOU)/ Port Autonome de Douala, s'est toujours soldée par la déroute de Cyrus NGO'O. Toutes les décisions de Justice lui étant défavorables. Les verdicts des tribunaux ayant toujours stoppé l'imposture du PAD à prétendre à la gestion d'un patrimoine immobilier dont il ne sait rien de " l'exhumation" et encore moins qu'il n'en est gestionnaire.

À titre d'exemple, nous convoquons l'Ordonnance (132 )du TPI de Douala-Bonanjo en date du 10 février 2023 ( voir document au bas du texte), et où le Cabinet Conseil ATOU avait obtenu la prénotation de l'ensemble du patrimoine de l'ex-ONPC, ainsi que le rétablissement des mutations des titres fonciers y relatifs, au nom de l'ex-ONPC.

Réagissant, la demande de rétractation du PAD de ladite Ordonnance, a, purement et simplement été rejetée par le Tribunal de Première Instance (TPI) du Wouri, comme l'atteste l'extrait du plumitif de son audience du 02 février dernier, et délivré par le greffe de céans, ce 06 juin 2023. En français facile, la demande du PAD pour le reversement de ses actifs résiduels dans son patrimoine, a été rejetée sans autre forme de procès.

Quel sens a donc une une régie créée pour la gestion d'un patrimoine inexistant ? C'est couronner un roi sans royaume. Comment Cyrus NGO'O peut-il traîner le PAD dans la gadoue et le ridicule, en créant une régie ( encore qu'il a le loisir d'en créer une dizaine), pour gérer un patrimoine immobilier, sans aucun titre de propriété, et au mépris même des décisions de justice ? Décidément, la boulimie financière et matérielle prive donc finalement du bon sens, et rend myope même sur les évidences les plus élémentaires !