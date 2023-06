Sénégal: Attaques sur le TER et le BRT - Des investissements lourds pris pour cible

Le Bus rapid transit (Brt) et le Train express régional (Ter) n'ont pas été épargnés des actes de vandalisme, faisant suite à la condamnation du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme et une amende de 600000 FCFA pour « corruption de la jeunesse » dans l'affaire Sweat Beauty.

En effet, des manifestants ont saccagé les chantiers du Brt au niveau de plusieurs quartiers de Dakar comme Liberté 6, Guédiawaye, Parcelles-assainies alors que ce projet suit son cours. La gare du Train express régional de Rufisque a également été incendiée. D'ailleurs, la circulation du Ter avait été suspendue à cause des manifestations avant de reprendre ce lundi. Ces attaques contre les chantiers du Brt risquent d'impacter sur le budget du financement et le délai de livraison quand on sait que dans son discours à la Nation du 3 avril dernier, le Président de la République, Macky Sall avait annoncé que l'exploitation commerciale du Brt débutera dans le courant du 2° semestre de cette année.

Ces ouvrages de troisième génération qui visent à fluidifier la circulation à Dakar, sont devenus la cible des manifestants depuis le démarrage de leurs travaux alors qu'ils sont faits de gros investissements. Des voleurs de câbles s'étaient attaqués au Brt et au Ter. D'un coût global de 30 milliards de FCFA, le Brt qui est financé par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et le Fonds vert mondial pour le climat, dessert 15 communes, traversées sur des voies réservées pour un nombre total de 23 stations fermées.

Quant au projet du Train express régional, il a coûté 780 milliards de FCFA, financés sur fonds propres et grâce à des prêts. « L'Etat du Sénégal a investi 238, 1 milliards de FCFA dans ce projet. Quatre partenaires, fidèles à nos relations de confiance, ont contribué au financement de ce projet par leurs prêts : la France, à travers l'Agence française de développement et la Banque publique d'investissement, pour un total de 235,3 milliards de FCFA, la Banque islamique de Développement pour 111 milliards», avait déclaré Macky Sall lors de la cérémonie de mise en service commercial du Ter. Les travaux de prolongement de 19 km du Ter, sur le tronçon entre Diamniadio et l'aéroport de Diass sont en cours. Cette deuxième phase devrait coûter 207 milliards de FCFA.