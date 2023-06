Togo: Des menaces de radiation et procédure pénale brandies contre les acteurs du monde de la culture

L'autorité est amère contre les acteurs du monde la culture au Togo. La cause d'une telle amertume de l'autorité, c'est « la prolifération des chansons et films aux paroles et actes obscènes » qui « compromet les efforts du gouvernement à l'éducation aux bonnes moeurs, à la citoyenneté et au patriotisme ».

Dans un communiqué dont la finalité est de mettre un terme à ces pratiques, le ministre de la Culture et du Tourisme, dit prévenir que « dorénavant, des sanctions allant du retrait de la carte du BUTODRA et de l'attestation d'artiste ou de cinéaste, à la radiation du registre national des artistes et au refus de soutien multiforme du ministère, seront appliquées aux auteurs desdits actes ».

Et l'autorité ne s'arrête pas là, car pouvait-on aussi lire dans le document publié hier 06 Juin, « en cas de récidive, le ministre se réserve le droit de faire appliquer conformément à la réglementation en vigueur, l'article 304 du code pénal qui punit toute personne qui diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes moeurs par paroles, écrits ou tous autres moyens de communication ». Et les producteurs, les promoteurs et managers ainsi que les diffuseurs de ces contenus ne sont pas non plus épargnés.

Un signal fort est donc lancé à tout le monde de la culture au Togo, pour mûrir au mieux leurs initiatives pour ne pas faire les frais d'une telle prescription du ministre de la Culture et du Tourisme.